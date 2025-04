Otto Barić o GUP-u: U 98. minuti sudac će svirati jedanaesterac

Podijeli :

Nešto je više od mjesec dana od lokalnih izbora, ne biraju se sredstva i riječi u borbi za birače. Posebne bitke vode se u Splitu i Zagrebu. Jedna od tema u Zagrebu je i Generalni urbanistički plan. O tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio arhitekt Otto Barić.

Otto Barić komentirao je problem zagrebačkog GUP-a: “Problem nije od danas, nije ni od ovog mandata. To je dokument koji je 20-ak godina star i on je u tih 20 godina nadograđivan tako da su se pojedino po parcijalnim interesima određene točke rješavale. U bivšem sustavu je išao glas da je Milan Bandić, ako je postojao interes, da je pogodovao. Ne bih rekao da je to bilo presudno, ali postoji primarni interes građevinskih lobija, tržište je nezasitno. U Zagrebu stalno nedostaje stanova i stalno se želi graditi, a Generalni urbanistički plan bi trebao biti razvojni dokument, dokument koji daje viziju grada za sljedećih 20 godina, a ne nešto gdje se partikularno rješava jedna ulica ili jedan blok.

Ministar Bačić odbacio Tomaševićeve prozivke da u GUP-u traže “dlaku u jajetu”

Pokušava se ugurati ‘s brda s dola’

“Dogodile su neke i jako dobre stvari, u zelenom dijelu Zagreba, sjeverno od Ilice, ograničena je izgradnja na 400, 500 kvadrata. Te silne urbane vile, a bez dodatne potrebne infrastrukture, su na neki način zaustavljene. Imam dojam da je gore prema sjeveru status quo što se tiče prometne infrastrukture, ali sve skupa nije toliko invazivno kao što je bilo. Ono što je sada tema je urbano pravilo 2.9, a to se odnosi na sva područja gdje je neki urbani razvoj, novi prijedlog GUP-a je to dosta skresao. Tu se moglo graditi, faktor je bio 3.0, a to je ovim prijedlogom svedeno na 2.0”, dodao je.

Tomašević o GUP-u: Ovo je čisto mrcvarenje. Može nas se usporavati, ali nas se ne može zaustaviti

Arhitekt tvrdi da je aktualna vlast u Zagrebu kasno krenula s GUP-om: “Došli smo u situaciju da će u 98. minuti sudac svirati jedanaesterac i da će se to donijeti. To se pokušava ugurati ‘s brda s dola’, očigledno je da Zagreb treba novi GUP. Bolje bi bilo da se išlo u novi GUP, a ne izmjene i dopune postojećeg, izmjene i dopune uvijek sa sobom nose neke repove, a novi GUP je nešto što nas čeka u budućnosti. Netko mora reći kuda ovaj grad ide, što je to što mi želimo, ne za jedan mandat, nego za pet mandata.”

