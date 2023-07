Evo što je dopušteno, a što zabranjeno unijeti na EXIT festival

Podijeli :

Nenad MIHAJLOVIC / AFP

Danas počinje EXIT festival u Novom Sadu, a vrata festivala otvaraju se u 19 sati. Organizatori festivala objavili su što je dopušteno, a što zabranjeno unositi na Petrovaradinsku tvrđavu.

Vrata destivala otvaraju se svaki dan u 19 i zatvaraju u 3 sata ujutro, nakon čega nije moguće ući na festival. Zbog očekivane velike posjećenosti, EXIT apelira na sve posjetitelje da na festival dođu ranije kako bi se izbjegle gužve na ulazima. Tijekom jedne večeri posjetitelji mogu ući na festival samo jednom.

Posjetitelji su dužni uvijek imati jedan od osobnih dokumenata. Osim festivalskog osiguranja, ulaze kontrolira i policija, kako bi se izbjeglo unošenje zabranjenih predmeta i sredstava na festival.

Na festival je dozvoljen unijeti:

– ruksaci (školski ruksak je maksimalna veličina)

– šeširi/kape

– upaljače

– mobilnih telefona i tablet uređaja

– sunčane naočale

-cigarete i elektronske cigarete

– mali kišobrani

– kabanice

– kapi za čišćenje kontaktnih leća

– fotoaparati i kamere (sa službenom press akreditacijom)

– inzulin (sa dijabetičkom knjižicom i osobnim dokumentima)

– lijekovi (uz originalni liječnički nalaz i originalno pakiranje)

Na Petrovaradinsku tvrđavu zabranjeno je unijeti:

– droga i opijata

-noževe i drugo oružje

– boce i limenke

– instrumente

– hrana i piće kupljeni izvan granica festivala

– šatore

– kućne ljubimce

-velike kišobrane

-deke

-selfie štapove

– stalak za GoPro kamere

– GoPro kamere

– vanjske baterije

– dronove

– transparente s govorom mržnje usmjerene na vjersku i rasnu pripadnost, seksualnu orijentaciju i sl.

– dezodoransi i parfemi

Iz EXIT-a podsjećaju da su četverodnevne ulaznice rasprodane, a u prodaji su i dalje jednodevne ulaznice.

Četverodnevne ulaznice moraju se zamijeniti za festivalske narukvice prije prvog ulaska na festival. Zamjena se može obaviti danas na Pozorišnom trgu u centru Novog Sada od 12 do ponoći, u EXIT kampu na Štrandu također od 12 do ponoći, kao i na Petrovaradinskoj tvrđavi svakog festivalskog dana od 10 do 3 ujutro.

Festivalska narukvica nosi se na lijevoj ruci, vrijedi za jednog posjetitelja i omogućuje jedan ulazak svaki festivalski dan u razdoblju od 19 do 3 sata ujutro. Festivalsku narukvicu nije dopušteno skidati tijekom festivala.

