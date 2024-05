Pravni stručnjak: “Ovo je početak kraja Dodika”

Podijeli :

Andrej ISAKOVIC / AFP

Pravni stručnjak Nedim Ademović kazao je u Centralnom dnevniku Face TV-a da će sudski postupak protiv Milorada Dodika biti priveden kraju i da se radi o vrlo teškim optužbama.

Ademović je istaknuo da Dodiku prijeti još jedna tužba protiv Izbornog zakona RS-a, a ukoliko bi do toga došlo mogla bi doći i do zabrane obavljanja javnih funkcija, što bi značilo politički kraj Milorada Dodika.

Komentirajući vjerojatnost da Dodik ide na izbore po izmijenjenom Izbornom zakonu BiH koji je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt, a koji Dodik ne priznaje.

“Milorad Dodik nema što prihvatiti ili ne prihvatiti. On svojom politikom pokušava ostati na vlasti. Schmidtovo neprihvaćanje OHR-a, međunarodne zajednice i nametnutih odluka može ga samo dovesti do novih kaznenih postupaka. Dodik mora prihvatiti Schmidta, on apsolutno nema izbora”, kaže Ademović.

Ademović ističe da je postupak protiv Dodika na Sudu BiH prema Dodiku vrlo ozbiljan i sigurno će se završiti.

“Koliko sam pratio i analizirao postupak, smatram da su činjenice i zakon na strani Tužiteljstva. Dodik se jako teško izvlači iz ovog slučaja. Trenutno pokušava izazvati krize kako bi stvorio svoju pregovaračku poziciju, kako se ne bi eventualno stavio na stol kazneni postupak protiv njega. Smatram da je njegova politika zadnjih 5-6 godina bila loša i da se o ovom kaznenom postupku ne može pregovarati. Mislim da je ovo početak kraja i da je opozicija u RS-u u pravu kada tvrdi da se Dodik pogubio. Neprovođenje Izbornog zakona RS-a SNSD je namjerno namjestio kako bi onog trenutka kada on stupi na snagu bilo kasno da se izbori u RS-u održe po tom zakonu. To je učinjeno kako se Dodik ne bi ponovno suočio s krizom jer bi bio dužan provoditi zakon, što znači da bi se morao suočiti s još jednim kaznenim postupkom. I onda postoji opcija da mu Tužilaštvo, jer je bio povratnik u krivičnom djelu, izrekne mjeru zabrane vršenja javnih funkcija”, kazao je Ademović.

