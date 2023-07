Podijeli :

Sandrine Thesillat / Panoramic / Profimedia

Imati cijelu kuću za sebe je nekad bolje nego odsjesti u hotelu. Kao i svake godine, neke od omiljenih ljetnih destinacija su Crna Gora, Hrvatska i Grčka.

Posljednjih godina mnogi umjesto hotela i apartmana iznajmljuju kue preko Bookinga ili Airbnb-a, pogotovo što to nekad može ispasti znatno jeftinije. Nova.rs je provjerila koliko košta da s prijateljima ili obitelji budete u kući u nekoj od ovih država.

Hrvatska

Očito je da su cijene u Hrvatskoj prilagođene stranim turistima i stoga je nemoguća misija naći kuću za manje od 200 eura. Na Hvaru, noćenje u apartmanu je od 50 eura pa naviše, a od kuća u ponudi su uglavnom velike vile s bazenom čija cijena ide i do 5.000 eura za noć.

U mnogima omiljenom ljetovalištu – Makarskoj, također je nemoguće naći kuću za iznajmljivanje a da nije u pitanju luksuzna vila. U manjim mjestima, kao što je Baška voda, stara kuća od kamena se može iznajmiti za 180 eura, a idealna je za tri osobe.

Na otocima su najviše cijene, ali čini se kao da je već sad sve popunjeno do rujna.

Crna Gora

Na Adi Bojani se mnogi odlučuju za apartmane u obližnjem selu “Štoj”, ali su sojenice ipak najpopularnije, zbog jedinstvenog ugođaja koji pružaju.

Prema ponudi AirBnb-a, duž Bojane ima preko 150 slobodnih sojenica, s tim što su one bliže Ušću, uglavnom popunjene i to sve do rujna. Cijena sojenice ovisi od mnogo čimbenika – opremljenosti, lokacije i broja kreveta.

Najskuplje sojenice su one bliže Ušću, gdje je noć 200 eura, a cijena raste ako imaju veliku terasu. Međutim, pojedine kućice primaju i do osam ljudi pa kada se troškovi podijele, noćenje po osobi ispadne isto koliko košta i smještaj u Štoju.

U Donjem Štoju je teže naći kuću za iznajmljivanje jer se uglavnom izdaju apartmani koji se nalaze u vilama s bazenom.

U Budvi je također slična situacija, uglavnom se izdaju sobe, a ako želite cijelu kuću za sebe to će vas koštati oko 500 eura za noć. Noćenje u dupleksima u novijim zgradama koje imaju pogled na more košta oko 250 eura. U pitanju je smještaj za dvije osobe a cijena je takva zbog oznake “lux” i zbog jacuzzija.

U Kotoru je situacija vrlo jasna – ako kuća ima izlaz na more to i te kako utječe na cijenu pa je iznajmljivanje oko 400 eura za noć, dok se u okolnim mjestima ili “na brdu” mogu naći stare kamene kućice i za 100 eura, ali se ne savjetuje onima koji nemaju automobil.

Grčka

Grčka ima uvjeroljivo najveću ponudu ne samo kuća, već i drugih smještajnih jedinica koje podsjećaju na kuću – poput bungalova. U najpopularnijim ljetovalištima poput Santorinija ili Mikonosa, skoro da ne postoji kuća u kojoj je noćenje ispod 150 eura. Ako ima, uglavnom su u pitanju male, ali simpatične kućice za parove koje su dosta udaljene od plaže.

Na Thasosu je već druga priča, tamo ćete za 150 eura za noć dobiti kuću za pet osoba koja ima izlaz na more. Na Halkidikiju su jako popularni bungalovi, koje možete iznajmiti za 60 eura na pojedinim mjestima. Uglavnom su smješteni na plaži, ali ne očekujte nikakvu luksuznu varijantu.

Grčka ima najbolje cijene – naravno da postoje vile koje se iznajmljuju za nekoliko tisuća eura za noć, ali postoje i malo starije kućice u Kalamati ili manjim mjestima kao što je Gorani, gdje se kuća za četiri osobe iznajmljuje za 13 dolara.

Takvu ponudu nema ni Crna Gora ni Hrvatska, stoga se zaključuje da se ljetovanje u Grčkoj najviše isplati.

