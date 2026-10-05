Centralna izborna komisija
Izborna komisija BiH objavila nove rezultate za Predsjedništvo: Pogledajte trenutno stanje
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je novi presjek preliminarnih rezultata izbora za Predsjedništvo BiH. Prema podacima ažuriranima 5. listopada u 7:30, obrađena je velika većina biračkih mjesta, no rezultati još nisu potpuni ni konačni.
Kada je riječ o izboru članova Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, obrađeno je 3.060 od ukupno 3.177 biračkih mjesta, odnosno 96,31 posto. Preostalo je još 117 neobrađenih biračkih mjesta.
Za izbor člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda obrađena su 1.944 od ukupno 2.082 biračka mjesta, odnosno 92,27 posto, dok rezultati sa 138 biračkih mjesta još nisu obrađeni.
Bećirović ima najviše glasova među bošnjačkim kandidatima
Prema najnovijim preliminarnim podacima CIK-a, Denis Bećirović ima najviše glasova u izboru za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.
Bećirović je osvojio 211.489 glasova, a Bakir Izetbegović 167.795.
Semir Efendić osvojio je 141.215 glasova, a Fahrudin Radončić 11.632.
Riječ je o rezultatima nakon obrade 96,31 posto biračkih mjesta u Federaciji BiH.
Filipović vodi među hrvatskim kandidatima
U izboru za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda najviše glasova zasad ima Darijana Filipović.
Prema podacima CIK-a, Filipović je osvojila 129.158 glasova.
Slaven Kovačević osvojio je 71.568 glasova, a Zdenko Lučić 29.754.
I ti se rezultati temelje na podacima s 3.060 od ukupno 3.177 biračkih mjesta.
Cvijanović ima najviše glasova među srpskim kandidatima
Kada je riječ o izboru članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, Željka Cvijanović prema preliminarnim rezultatima ima najviše glasova.
Cvijanović je osvojila 288.605 glasova.
Marinko Božović osvojio je 138.809 glasova, a Nebojša Vukanović 94.174.
U toj su izbornoj utrci obrađena 1.944 od ukupno 2.082 biračka mjesta, odnosno 92,27 posto.
Rezultati još nisu konačni
CIK naglašava da je riječ o preliminarnim rezultatima.
Osim što još nisu obrađena sva biračka mjesta, iz podataka CIK-a vidljivo je da su zasad evidentirani glasovi s redovitih biračkih mjesta, dok su glasovi pristigli poštom, glasovi birača u odsutnosti, glasovi mobilnih timova, glasovi iz diplomatsko-konzularnih predstavništava te potvrđeni glasački listići još navedeni s nulom.
Zbog toga se broj glasova kandidata, kao i njihovi udjeli u ukupnom broju glasova, mogu mijenjati kako CIK bude obrađivao preostala biračka mjesta i druge kategorije glasova.
Prema objavljenim podacima, obrađeno je 96,31 posto biračkih mjesta u Federaciji BiH i 92,27 posto u Republici Srpskoj, pa se još ne može govoriti o konačnim i potvrđenim rezultatima izbora za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
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