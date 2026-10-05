Izborna komisija BiH objavila nove rezultate za Predsjedništvo: Pogledajte trenutno stanje

Osim što još nisu obrađena sva biračka mjesta, iz podataka CIK-a vidljivo je da su zasad evidentirani glasovi s redovitih biračkih mjesta, dok su glasovi pristigli poštom, glasovi birača u odsutnosti, glasovi mobilnih timova, glasovi iz diplomatsko-konzularnih predstavništava te potvrđeni glasački listići još navedeni s nulom.