Dalija Orešković o ostavci Jozić Ileković: “Reći ću to iz duše, pitala sam se je li normalna”

Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom (DOSIP) u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je ostavku predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandre Jozić Ileković.

Uvjerena je da iza svega stoji HDZ, “kojem je to Povjerenstvo još od doba Tomislava Karamarka trn u oku”.

Bivša predsjednica o radu Povjerenstva za sukob interesa: “Vrlo je problematično nastaviti rad sad, gotovo nemoguće”

“Način obavještavanja Antikorupcijskog vijeća pred kojim je došla dati neka tumačenja o izvršenju akcijskog plana je za mene skandalozan. Došla je i pričala o trivijalnostima i besmislicama da bi nakon više od sat vremena saznali da je podnijela ostavku. Gledam, je li ta žena… Reći ću to iz duše, pitala sam se je li normalna. To je krajnje nepoštivanje i pravljenje budalama one pred koje dođeš nešto reći. Mi smo dva tijela koja bi se trebala boriti protiv korupcije”, rekla je Orešković pa nastavila:

“Nisam vjerovala u to što sam čula. Ispod svih razina odgovornosti, savjesnosti i svijesti o tome što joj je zadaća. Ne smao ovog nego bilo kojeg tijela.”

Dodatno je opisala svoju reakciju nakon spoznaje o njenoj ostavci.

“To samo potvrđuje način na koji je vidjela svoju ulogu i što treba raditi. Uvertira u informaciju da je podnijela tzv. neopozivu ostavku, bila je to da se pozivala na slabe ovlasti u upravljanju Povjerenstvom. One su bile iste u mom i prethodnim mandatima. Daleko od toga, nemam ništa dobro za reći o aktualnim članovima Povjerenstva jer sam bila dio odbora koji je slušao kandidate, ali to ne znači da netko tko ne rukovodi sjednicama ne može postupati drugačije. Ona je to mogla.”

Što je sve mogla?

“Surađivati s javnosti i polagati račune građanima. Trebala je surađivati s njima, kao i s medijima. A da bi oni imali povoda postavljati pitanja, moraju se voditi slučajevi od javnog značaja. Osim onog s Markom Milićem, ne sjećam se nijednog koji bi malo zatresao političku scenu, a bilo je predmeta koji vrište od toga da se postavlja privatni interes ispred javnog. Dovoljno je ujutro pročitati što ima u vijestima pa bi se našlo na desetke zvučnih predmeta.”

Smatra da je ovo agenda započeta s dolaskom Andreja Plenkovića na vlast.

“Zato nam treba odluka dvotrećinske većine o važnim tijelima, kako bi bila neovisnija”, uvjerena je Orešković.

Kao što je uvjerena da će se ponovno imenovati netko pogodan na čelnu poziciju Povjerenstva.

Jandroković: Ostavka Jozić-Ileković zbog nekorektnih odnosa unutar Povjerenstva

“Bilo je klinički mrtvo od imenovanja Jozić Ileković, ali ide dalje. HDZ će nas uvjeravati da je sve u redu i da institucije rade svoje posao. Odstupiti je trebala kod slučaja Marka Milića i tad je trebalo biti jasno da tamo ne može ostati. Ako je ostala, imala je druge motive. Moram reći otvoreno i glasno, ona je u prošlom sazivu osobno bila protiv načela djelovanja i željela je da se to makne iz zakona. Iznutra je podrivala što bi Povjerenstvo trebalo raditi. Od njega je ostao prah i pepeo, ali ne treba se čuditi što je HDZ napravio protiv tijela koja bi se trebala boriti protiv korupcije. U kojima je najčešće HDZ. Ljudi koji svode domoljublje na ogrtanje zastavom i pjevanje u zanosu moraju znati da imati državu nije samo imati granice, grb i himnu nego imati institucije koje štite prvani poredak i vladavinu prava”, zaključila je Dalija Orešković.

