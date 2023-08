Jasna je 10 godina trpjela brutalno nasilje, sada se protiv nje vodi postupak

Podijeli :

Punih 10 godina Jasna Radivojev bila je, tvrdi, žrtva brutalnog obiteljskog nasilja. Za sve to vrijeme, strahujući za život svog djeteta, bojala se slučaj prijaviti policiji ili da se iz Jagodine, vrati u rodni Zrenjanin. Slučaj, koji je možda mogao završiti kao onaj u Gradačcu, ipak je završio pred jagodinskim Tužiteljstvom - u postupku koji se protiv žene vodi za pokušaj teškog ubojstva bivšeg supruga.

Radivojev ističe da je nasilje počelo tri tjedna nakon dolaska u Jagodinu.

„Imala sam dva slomljena rebra, oba oka zatvorena i brojne ozljede po glavi i tijelu. Naravno, nisam bila ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi da se te ozljede konstatiraju, nego me je vodio kod nekog svog prijatelja u Ćuprijsku bolnicu da mi pomognu – da fiksiraju rebro, da mi daju nešto i za ove druge ozljede. To što se dogodilo je samo usvojen model koji je kasnije primijenjivan svih ovih deset godina unazad“, počela je svoju ispovijest o pretrpljenom nasilju Radivojev u emisiji N1 Srbija „Studio uživo“.

Prema njenim riječima nekada je bilo manje fizičkog nasilja, više psihičkog, ali u principu kada se sve sažme deset godina je, kako ističe, trpjela sve oblike nasilja koje je nažalost trpio i njen stariji maloljetni sin iz prvog braka.

„To zlostavljanje psihičko, koje je najgore od svega, odvijalo se od jutra do večeri, odnosno kad god se zateknemo zajedno u stanu. To nisu samo psovke, uvrede, to su prijetnje, omalovažavanje, ucjene, pljuvanja u lice. Najgore je kada vidite da nasilnik uživa u tome što ste vi na podu u svakom smislu. Ja sam se budila i odlazila na spavanje s tom jednom mišlju – hoće li to biti posljednji dan mog života, dokle ću izdržati i što će se dogoditi“, objasnila je sugovornica.

Ona objašnjava da je nasilnik bio snažan čovjek koji se bavio sportom, te je “nekad bilo dovoljno da šakom izvede da ja padnem i izgubim svijest“.

„Uvijek sam bila u nekim hematomima kada je koristio samo svoje ruke, ali je često koristio i pomagala – gumene čekiće, drvene motke, zavisi od toga šta mu se našlo pri ruci ili kako već sve osmisli. Dva puta mi je razbijao glavu, koju sam isto tako sama morala da saniram kod kuće, nikada nisam smjela otići kod doktora. Jednom prilikom smo išli u bolnicu zato što su povrede bile tolike da je pretpostavio da mi je slomio i nogu i ruku, pa sam morala ići na rentgen“, prisjeća se Radivojev.

“Kćer me zaštitila svojim tijelom”

Radivojev objašnjava koliko je nasilnik bio uporan u svojoj namjeri da joj nanese ozbiljne ozljede.

„Nakon prebijanja sa čekićem valjda je bio nezadovoljan kako se to završilo. Sutradan sam naravno nepokretno ležala u krevetu, ušao je u sobu s drugim čekićem koji je punjen pijeskom i koji je mnogo gori od tog gumenog, s namjerom da mi smrska koljeno. Kćerka je uletjela u sobu, vrištala je i zaštitila me je svojim tijelom, tada se trgao, izašao iz sobe i tu se zaustavio“, navela je Radivojev.

Ona ističe da nikada nije prijavila nasilje policiji, jer se bojala ne samo za svoj život, nego i za život svojih bližnjih kojima je isto prijetila.

„Policija je dolazila, postojale su anonimne prijave, nisam mogla govoriti o nasilju – nekada sam odlučno odgovarala, nekada sam samo šutjela da im dam do znanja da se događa to na što oni sumnjaju. Oni su govorili da su to anonimne pijave susjeda, nakon toga sam dobivala nove batine i kažnjavanja, jer je smatrao da ja to radim – da ja prijavljujem ili organiziram da netko to prijavi, ali njemu nije bilo važno je li to istina“, objašnjava sugovornica N1.

Ona govori da je čak jednom bio priveden u policijsku postaju, i da su tada inspektori došli na kućnu adresu da uzmu izjavu od nje.

„Nisam mogla hodati, bila sam toliko ozlijeđena da sam ležala, došli su da uzmu izjavu od mene, on je sve to vrijeme meni slao poruke što smijem reći, odnosno što ne smijem. Nekako su mi pokušavati dati do znanja da me mogu zaštititi, da me ohrabre da im kažem o čemu se radi, nisam tada priznala. Nakon dva dana on je dobio kompletne izvještaje iz policije, što je rečeno, što je napisano, kakva je procjena inspektora i što je zaključio iz razgovora sa mnom“, istaknula je Radivojev.

“Imala sam paralizirajući strah”

Na pitanje čega se najviše bojala, Radivojev je navela je to neki „paralizirajući strah, gdje ste vi sve vrijeme na podu i bukvalno i figurativno“.

„Kada se suočite sa svim tim stahovima i možda prevladate strah – mislite, možda je to posljednji dan mog života, strah nestaje vremenom, ali se pojačava strah onima koji su meni bliski – mom sin, mojoj setstri, njenoj djeci, jer su se prijetnje odnosile i na njih. Tad sam osjetila potrebu da i njih štitim. Zato sam ja sebe kočila, nisam se usudila prijaviti bilo šta od toga, jer sam se bojala što će se dogoditi kasnije“, objasnila je Radivojev.

Ona je istaknula da su ljudi znali šta se događa.

„Javnost Jagodine je znala, znali su ljudi u policiji, u Tužiteljstvu, u zdravstvenim ustanovama. Moja obitelj do prije par godina nije znala ništa, kada je to prešlo u zlostavljanje, kada mjesecima nisam mogla hodati zbog ozljeda, onda se to više nije moglo kriti“, rekla je.

“Navodio me je da izvršim samoubojstvo”

Prema njenim riječima bivši suprug ju je kontinuirano mjesecima navodio da izvrši samoubojstvo, navodeći da je to najbolje za nju.

„Koliko god sam u trenutku pomislila da je možda bolje da se sklonim i svima olakšam, bori se čovjek za život. On je na kraju rekao da ja to moram napraviti, da nema više odlaganja, sve je lijepo osmislio. Nisam to mogla napraviti. Kada je krenuo na mene, bili smo u spavaćoj sobi i ja sam se refleksno okrenula prema njemu, ozlijedila sam ga tim nožem, otimali smo se, znala sam da je to borba za život i da ako uzme nož, da je to kraj. To se nije dogodilo, on mi je oteo nož i izašao je“, ispričala je Radivojev.

I onda se sklapaju sve kockice, kako je navela, on je otišao u Hitnu pomoć, policija dolazi i odvodi je u pritvor i tek nakon tri tjedna dobiva optužnicu za djelo teško ubojstvo u pokušaju.

„Kada sam vidjela potpis tužitelja, počela sam spajati imena, kontakte i odnose i sve se to počinje slagati. Dva i pol mjeseca sam provela u pritvoru, a kada sam izašla saznala sam da je plan bio da ja ne izađem iz pritvora dok se proces ne okonča. Sve je toliko orkestrirano i toliko vrijeđa inteligenciju, da morate sjediti i slušati izmišljotine protiv vas. Shvatila sam dok sam živjela tamo da je on prilično zaštićen, da se u njegovim situacijama uvijke našao netko tko je to riješio vrlo brzo“, ističe Radivojev.

Kaznena prijava o nasilju u obitelji koju je podnijela, kako je navela, prvo je odbijena, a da je nitko nije pritom pozvao da da iskaz.

„Djeca su ostala s njim. Prvo je odluka donesena kao privremena mjera dok sam ja bila u pritvoru, kad sam izašla iz pritvora to je stupilo na snagu, a sve zbog djela koje mi se stavlja na teret, da djecu mogu viđati svakog drugog utorka u kontroliranim uvjetima sat vremena. Poslije tri, četiri mjeseca i to mi je ukinuto na prijedlog jagodinskog Centra za socijalni rad. Kao obrazloženje je navedeno da su djeca potresena i plaču nakon susreta sa mnom, što je sasvim normalno i prirodno jer su to djeca koja se nisu odvojila od majke više od 24 sata“, rekla je sugovornica za N1.

Ona ističe da su djeca htjela ostati s njom, a ne se vratiti njenom bivšem mužu. Sudac ipak, kako navodi, usvaja preporuku jagodinskog Centra za socijalni rad, iako je zrenjaninski centar bio na njenoj strani.

„Mislim da djeca najviše trpe u svemu tome. Ja sam odrasla, mogu izdržati zbog njih, djeca to ne mogu shvatiti. Tako da ono što trpimo moja deca i ja, je jako strašno. Nemjerljiva je tuga svakako, ali nepravda je veći problem“, zaključila je Radivojev.

