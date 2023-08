Macan otkrio koga vidi kao novog partnera HDZ-a: “Zato Most i lupa po PPD-u”

Podijeli :

Politički analitičar Krešimir Macan gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao aktualne političke događaje.

Najprije je kazao što očekuje od sjednice Vlade, prve nakon povratka s godišnjega.

“I Vlada i opozicija će raditi svoje. U srijedu je Most napao PPD upravo zato da bi Vlada morala odgovarala na to. Opozicija aktivno radi, a vjerujem da će i Vlada napraviti sve što treba da bi promovirali ono što su, prema njima, napravili dobro. Mi smo de facto već u izbornoj kampanji. Mi smo na 10 mjeseci od izbora. Oni svi sada, nakon što su se odmorili, moraju krenuti trčati predizborni maraton. Očekujem da će Vlada na sjednici isticati dobre stvari koje je napravila i turističke brojke. Čekat će nas puno obećanja, kao i vruća sindikalna jesen. I sindikati će postavljati svoje zahtjeve jer znaju da dolaze izbori. Čeka nas dinamična jesen bez obzira na druga događanja”, smatra Macan.

HDZ-u nedostaju koalicijski partneri

Politički analitičar otkrio je i kako vidi početne pozicije vladajućih i oporbe uoči superizborne 2024.

“HDZ može biti prezadovoljan rejtingom. Oni su po Crobarometru, koji je slabije podložan dnevnim događanjima, jako stabilni, na visokom rejtingu od 30, no njima nedostaju koalicijski partneri. Ja mislim da oni računaju da to mogu biti, prije svega, mandati iz Domovinskog pokreta, koji prelazi prag i zasigurno u Slavoniji osvaja dovoljno mandata da bude koalicijski partner. Pokušat će HDZ napraviti Vladu samostalno, ali mislim da to nije realno očekivati. Dakle, vladajući mogu očekivati podršku Domovinskog pokreta, ali tek nakon izbora, a zato vjerojatno i Most toliko ‘lupa’ po PPD-u”, govori.

Što se tiče oporbe, kaže da su na desnici stvari “dosta konsolidirane”, no nejasno je što će se događati na ljevici, govori Macan.

Izbori će biti neizvjesniji nego što mislimo

“Zanima nas kako će ići rejtinzi Možemo i SDP-a. Nekakav treći blok od 10-ak postotnih bodova bi se mogao formirati na ljevici i moramo vidjeti što će se s time dogoditi. Mislim da nas čekaju puno neizvjesniji izbori nego što mislimo. HDZ izgleda kao favorit i treći mandat se smiješi Andreju Plenkoviću, ali ostavimo mi sve otvoreno do samih rezultata izbora”, kazuje, dodajući potom kakvu šansu prema njemu ima oporba na izborima.

“Oporba se mora konsolidirati i odlučiti hoće li u nekim izbornim jedinicama ipak surađivati. Njima (op.a. SDP-u i Možemo) je najvažnije da taj rejting ide prema gore i da oni zbrojeno ide gore. Moramo vidjeti gdje će se taj blok usmjeriti. Očekujem i da će se nešto novo na ljevici formirati, no ako se ne pojavi ta neka treća opcija i opozicija ne naraste dovoljno, prije svega SDP i Možemo, onda je HDZ u velikoj prednosti”, dodao je.

Upitan je i što moraju napraviti SDP i Možemo da bi im doista i narastao rejting.

Što treba napraviti Možemo?

“Moraju se izgraditi lideri i infrastruktura. Možemo mora izgraditi strukturu i profilirati Benčić kao premijersku kandidatkinju i tu se moraju ozbiljno postaviti s onime što ljude u ovome trenutku zanima, a to je, prije svega, standard, plaće. Moraju dati vjerodostojni prijedlog kako će oni to bolje raditi od HDZ-a. Tu je za Možemo važno i kako će funkcionirati Zagreb. Primjerice, kad su bila ova nevremena, Zagreb je funkcionirao odlično i mislim da smo prvi put vidjeli da nema prigovora na funkcioniranje vlasti kad je bilo najgore. To je veliki plus za Možemo”, rekao je.

“Peđi Grbinu ostaje riješiti ostaje hoće li Komadina ostati u SDP-u ili ne, kao i te stalne svađe koje uvijek njih vraćaju nazad. Ostaje dojam da se oni stalno svađaju i dijele pa da ostaje sve manji ljudi. Dok se god oni dijele, ne mogu im građani vjerovati. On on isto radi s nekim prijedlogima, ali problem opozicije, a sada SDP-a, je da Vlada u dobrom dijelu preuzme njegove prijedloge. Sve dobre prijedloge će Vlada u prediborno vrijeme preuzimati i predstavljati kao svoje”, dodao je.

Kazao je i na što bi se u predizbornom razdoblju trebali usredotočiti HDZ i oporba.

Ako opozicija bude pametna…

“Građanima su najbitnije plaće i što možemo kupiti za njih. Najveći pritisak vladajućih će biti po tome, a ne po aferama. U jednom trenutku je Vlada rekla da ima novca pa je dosta lagano digla plaću liječnicima, a sad bi se mogla očekivati vruća jesen, što su najavili sindikalni čelnici. To će biti veliki izazov za Vladu. Ako opozicija bude pametna, ona će podržavati ta očekivanja”, kazuje Macan, nakon čega je dao još jedan savjet strankama uoči izbora.

“Dio njih se mora prebaciti na društvene mreže jer bez toga nema rasta rejtinga”, rekao je.

Kratko se osvrnuo i na “aferu plin za cent”. “Ako bude kaznenih prijava, bit će ostavki. Ako ne, jednostavno idemo dalje, do sljedeće priče”, rekao je.

Zaključno se Macan osvrnuo i na hrvatske državljane pritvorene u Grčkoj, gdje se nalaze otkako su se u Ateni sukobili s navijačima AEK-a. “Moramo učiniti sve da im damo konzularnu pomoć, da država bude majka, a ne maćeha i da cijela država radi u korist tih ljudi. Vidjeli smo kako se radilo u slučaju Zambija, tu ne bi smjelo biti ništa drugačije”, zaključio je.

