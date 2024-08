Još jedan pjevač doživio isto što i Severina: “Maltretirali su me i bacili sve lijekove“

Podijeli :

Antonio Ahel/ATAImagesr/PIXSELL

Pjevač Bojan Tomović nedavno je imao problem na graničnom prijelazu kada je iz Srbije htio ući u Hrvatsku. Pjevač je sada otkrio što je sve doživio, a onda je i javno pružio podršku Severini.

Crnogorski pjevač Bojan Tomović javno je podržao Severinu Vučković, jer je od srpskih carinika još gore prošao nego Hrvatska pjevačica, tvrdi pjevač za Novu.rs ističe da su mu carinici zaprijetili da o tome što se dogodilo ne smije pričati javno.

Severina uputila apel graničnim policajcima: “Nemojmo vraćati istom mjerom…” Oglasila se Severina: “Neću u Srbiju dok ovaj ne sjaše s vlasti”

“Isto ovo što i Severina sam prije par mjeseci doživio na graničnom prijelazu Bezdan, sa srpske strane, samo što je meni taj srpski policajac pobacao sve lijekove iako sam pokazao nalaz. Bolesnom čovjeku baciti lijekove je grijeh i sramota. Kasnije sam saznao preko zajedničkog prijatelja iz Sombora da sam tom policajcu antipatičan privatno i da mu se može. Inače u autu je bio moj rođeni brat sa ženom i dvogodišnjim djetetom, išli smo privatno za Osijek, ali je put i njima presjeo jer me ovaj maltretirao sat vremena samo zato jer mu se kako kaže – može.“

“Pružam podršku Severini”

„Zato – pružam podršku Severini i svima koji trpe policijsku torturu, to je sramota. Ja sam bolestan čovjek i lijekove moram piti do kraja života, da bi mi neki tamo iskompleksirani policajac bacao lijekove u kantu za smeće. To je bilo na graničnom prijelazu Bezdan sa srpske strane, a Hrvati su me najnormalnije pustili i poželjeli dobrodošlicu, a ovi diktatorovi me maltretirali sat vremena. Skinuli me skoro golog, samo gaće na meni ostale i usprkos tome što sam im pokazivao nalaze liječnika, pobacali mi sve lijekove – zato hoću da se objavi istina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Djevojčica se utopila u Jadranskom moru Klima-uređaji više neće smjeti na pročelja. Pitali smo majstora gdje ih je najbolje montirati