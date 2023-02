Kako se krijumčari migranata u Srbiji reklamiraju na društvenim mrežama?

Podijeli :

Sudeći po snimkama kojima se hvale na društvenim mrežama, najčešća metoda koju članovi bande Muhameda Tetuanija koriste za prelazak žice su ljestve. Tijekom godina, praksu su usavršili do perfekcije. Na Facebooku, Instagramu, YouTubeu ili TikToku, neskriveno, čak i vrlo očito, kako uspješan marketing i zahtjeva, reklamiraju se i ostale kriminalne bande.

Čak i bez odlaska na teren, na društvenim mrežama može se pratite trag – ključne točke na putu od Turske ili Sjeverne Afrike do granice Srbije i Mađarske pod kontrolom različitih krijumčarskih grupa.

“To se hvale, to se priča u superlativima, to je stvarno tužno da jedan takav vid, svaki kriminal je loš, ali krijumčarenje je stvarno jezivo, s obzirom na to da eksploatiraš ljude, da zloupotrebljavaš tu njihovu muku, ali onda pogledaš s druge strane kolika je ta muka ako on prvo riskira potencijalno život, drugo vidi krijumčara kao heroja”, kaže prevoditelj za arapski jezik Marko Gagić.

Muhamed Tetuani ima i video spot koji mu služi kao svojevrsna reklama, snimljena na lokaciji na kojoj je počela ova priča. Stari granični prelaz Horgoš poslužio je kao set za snimanje spota glazbenika iz Tunisa i glazbenice iz Alžira. Reperica umjetničkog imena Lady Miro u majici s natpisom “Pozdravite vašu mamu” repa o šansi za bolji život u Europi, a glumci u spotu, za čije potrebe je snimljen i prelazak žice, su članovi bande Muhameda Tetuanija – neki od njih skrivenih lica i naoružani.

Dokumentarni film “U mreži” nagrađivane novinarke N1 Ksenije Pavkov, emitiran na televiziji N1, možete pogledati na ovom linku.

Ksenija Pavkov je više puta nagrađivana, a u ponedeljak je objavljeno da je dobitnica i godišnje nagrade za najbolju novinarku koju dodjeljuje Nezavisno društvo novinara Vojvodine.

