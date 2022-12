Kandidatski status BiH: Ruska invazija probudila Europsku uniju

Podijeli :

Bosna i Hercegovina dobila je kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji. Vijest o kandidatskom statusu ove zemlje za članstvo u EU, kao i o korupcijskoj aferi koja trese Europski parlament, za N1 Newsnight komentirao je Tomislav Krasnec, dopisnik Večernjeg lista koji se javio uživo iz Bruxellesa.

Analizirajući današnji summit na vrhu EU-a i odluku o priznavanju kandidatskog statusa BiH, Krasnec kaže: “Najviše su se zauzimale Hrvatska i Slovenija. Dvojica premijera su prvi sišli na izjave novinarima. Čuli smo premijera Plenkovića, čuli smo i slovenskog premijera Goloba koji je na ulasku u summit rekao da će ovo danas biti dobra odluka koja dokazuje da se nešto što se činilo kao iluzija, može pretvoriti u stvarnost. I slovenski premijer Golob sebi prepisuje zasluge jer je on u lipnju imao jedno pismo čelnicima Europskog vijeća, ali i premijer Plenković je na tom summitu u lipnju kad se davao status kandidata Ukrajini rekao da ne možemo Ukrajini dati pozitivne zaključke, a da ništa ne damo Bosni i Hercegovini.”

Komentirao je i pozitivnu odluku zemalja koje nisu bile toliko zainteresirane za proširenje: “To su uvijek ove zemlje koje su skeptične prema proširenju, ali i zemlje koje smatraju da se trebaju davati nagrade na europskom putu prema zaslugama. Recimo Nizozemska je takva zemlja, ali i ona se priklonila jer je ovo shvatila kao geopolitičku odluku koja mora biti donesena da bi se pozitivan signal poslao ovoj regiji i BiH da nije ostala sama dok se događa ova ruska agresija na Ukrajinu i dijele se statusi kandidata i Ukrajini i Moldaviji.”

S obzirom na to da BiH još nije implementirala uvjete koji su bili potrebni za proglašavanje kandidatskog statusa, dopisnik iz Bruxellesa objašnjava: “Ovo je neki znak povjerenja nakon kojeg tek moraju uslijediti neke zasluge. Situacija se nakon ovih provedenih izbora razvija puno bolje, s puno više naznaka da će reforme biti implementirane. Samo koalicijski sporazum koji je danas potpisan u Sarajevu ohrabruje države da je ovaj put drugačije. Ono što slijedi je da BiH dokaže da je implementirala te uvjete. Prvo onih osam s obzirom na to da je Komisija reducirala broj s četrnaest na osam da bi BiH mogla dobiti ovu današnju odluku. Ali neki pozitivan zamah je stvoren.”

Na pitanje o tome koliko je realan zahtjev za kosovskim članstvom u Europskoj uniji s obzirom na to da Kosovo još nije priznat od strane pet članica EU-a, Krasnec kaže: “Ako tako gledamo, nije ni realan bio zahtjev Srbije. Kad Srbija i Kosovo sklope sporazum, u tom trenutku će i ovih pet zemalja priznati Kosovo. Ulazak Kosova u EU nije moguć bez te normalizacije odnosa. Ovo je dosta hrabar korak za Kosovo, ali nije iznenađenje, a rekao bih da to smatraju i u Europskoj uniji nekim pozitivnim korakom.”

Komentirajući izjavu časopisa Politico o tome da je ruska invazija probudila Europsku uniju kad je riječ o proširenju na Zapadni Balkan, dopisnik Večernjaka kaže: “Fokusirali su se umovi sa strane EU-a da treba dati neke pozitivne ocjene tim zemljama baš zato da ne bi neki treći igrači poput Rusije, Turske ili Kine vidjele priliku za destabilizaciju EU-a preko tih zemalja.”

Na pitanje o vrućoj vijesti u Bruxellesu o uhićenju potpredsjednice Europskog parlamenta Eve Kaili i o izglasavanju rezolucije kojom se traži da se katarskim lobistima uskrati pristup Europskom parlamentu, Krasnec objašnjava: “Mene je iznenadilo da oni pozivaju na uvođenje sustava imovinskih kartica u Europskom parlamentu koja dosad nije postojala u Europskom parlamentu. To je korak niže od onog standarda koji postoji i u Hrvatskom saboru i u nizu nacionalnih parlamenata. Ovom se rezolucijom osniva istraživačko povjerenstvo o tome.”

Krasnec navodi da je u Strasbourgu razgovarao s hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu Toninom Piculom koji mu je rekao da će, ako se ovo ne sanira, biti teško izaći na sljedeće parlamentarne izbore vjerodostojno. “Ovo nije banalno. Tužitelji imaju priznanje poslovnog partnera Eve Kaili. Vidjeli smo fotografije zaplijenjenog novca, sad je to milijun i pol eura. To su nevjerojatne scene.” Zaključuje da mu je teško zamisliti da bi Eva Kaili mogla biti puštena s obzirom na to da se sudac koji vodi istragu naziva “sudskim pit-bullom”.

