Kosovo izbacuje srpski dinar iz prometa. Na pomolu novi sukob?

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Beograd i Priština su pred novim izazovom u dijalogu o normalizaciji odnosa poslije odluke kosovske središnje banke (CBK) da će od 1. veljače jedina dopuštena valuta na Kosovu biti euro, čime se dinar isključuje iz platnog prometa u većinski srpskim sredinama.

Platni promet Srbije u kontinuitetu funkcionira na Kosovu i nakon ratnih sukoba 1999. u većinskim srpskim sredinama, a dinari su posredstvom Trezora Srbije u opticaju u trgovini, srpskim institucijama, ugostiteljstvu i ostalim privatnim uslužnim djelatnostima.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je u Davosu, gdje sudjeluje na Svjetskom ekonomskom forumu, da najava Prištine o ukidanju platnog prometa sa Srbijom predstavlja pokušaj da se ukine dijalog Beograda i Prištine i pokušaj progona srpskog naroda sa Kosova. Istaknuo je uvjerenje da to međunarodna zajednica neće dopustiti, javili su beogradski mediji iz Davosa.

Euro jedina dopuštena valuta

Prema priopćenju kosovske središnje banke (CBK) “jedina valuta dopuštena za obavljanje gotovinskih platnih transakcija – u gotovini u platnom sustavu u Republici Kosovo je euro”. Dodaje se da će euro, po Ustavu RK i zakonu o središnjoj banci, jedina valuta u svim gotovinskim plaćanjima biti euro.

Dačić: Kad bi Srbija željela ratovati, Kosovu ne bi pomoglo ni milijun Javelina Kosovo više neće pokrivati državne simbole na srpskim registracijskim tablicama

Druge valute mogu se koristiti za međunarodno plaćanje ili za devizne aktivnosti.

Zamjena valuta na Kosovu bit će moguća isključivo u institucijama koje imaju licencu CBK za te usluge.

“Sve druge odredbe, koje su u suprotnosti s ovom uredbom, stavljaju se van snage od trenutka stupanja na snagu ove Uredbe”, navela je CBK u priopćenju o uredbi koja će stupiti na snagu od 1. veljače.

Da će se na Kosovu obustaviti platni promet Srbije posredno je u Davosu u srijedu potvrdio i posebni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. On je uvjeren da – ukoliko počne primjena najavljene uredbe – to “neće dovesti do opasne situacije“, te da će se naći rješenje “bez negativnih posljedica“.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Stanovnici jednog dijela zemlje dobili SRUUK: “Oprez! Snijeg, olujni vjetar…” Kalinić: Mjesec dana obuke je premalo! Treba malo skratiti četvrti razred srednje i pomaknuti početak 1. semestra…