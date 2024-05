Manjinci se posvađali. Vučemilović razgovarala s Plenkovićem: “To nije nikakav krimen”

Šef HDZ-a Andrej Plenković rekao je jučer da je razgovarao s Vesnom Vučemilović, zastupnicom Suverenista.

"U stranci su nam zabranili davanje izjave za medije. Točnije, da budem skroz precizna, predsjednik stranke Marijan Pavliček nije nam zabranio, nego nas je zamolio da se do daljnjega suzdržavamo od izjava za medije. I ja ću to poštovati. Uostalom, ionako vam ne bih prepričavala svoje razgovore. Svi mi sa svima razgovaramo i to nije nikakav krimen", rekla je Vučemilović danas za Jutarnji na pitanje o čemu je i kada pričala s Plenkovićem.