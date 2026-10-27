SPOR OKO IZRUČENJA
Odslužio 15 godina za terorizam, ali nije pušten na slobodu: SAD zatražio izručenje Mevlida Jašarevića
Počinitelj terorističkog napada na veleposlanstvo SAD u Sarajevu iz 2011. godine Mevlid Jašarević u utorak nije pušten na slobodu iako mu je istekla dosuđena kazna zatvora od 15 godina jer je otvoren postupak odlučivanja o iznenadnom američkom zahtjevu za njegovo izručenje.
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Na Sudu BiH u Sarajevu održano je ročište na temelju kojega taj sud treba donijeti odluku o time hoće li Jašareviću biti određen ekstradisicjki pritvor.
On je 2011. godine iz strojnice pucao po kompleksu u kojemu je smješteno veleposlanstvo SAD u Sarajevu i pri tom ispalio više od stotinu metaka. Teško je ozlijedio jednog policajca angažiranog na osiguranju.
Jašarević koji je pripadnik zajednice radikalnih islamista-vehabija kao motiv za taj napad naveo je želju da prisili SAD na povlačenje iz Afganistana.
Sud BiH taj je napad okvalificirao kao kazneno djelo terorizma i osudio Jašarevića na 15 godina zatvora.
Naknadno je protiv njega podignuta optužnica i za pokušaj zastrašivanja zatvorskog osoblja no Sud BiH ga je u ponedjeljak nepravomoćno oslobodio tih optužbi.
No istog dana kada je postalo jasno da bi trebao biti pušten na slobodu iz veleposlanstva SAD stigao je zahtjev za njegovo izručenje.
U obrazloženju se navodi kako je protiv njega 2012. godine pred sudom u okrugu Columbia podignuta optužnica koja ga tereti da je pokušao ubiti službenike i zaposlenike Sjedinjenih Država dok su obavljali službene dužnosti u veleposlanstvu SAD.
Tereti ga se i za nanošenje materijalne štete kompleksu veleposlanstva.
Jašarevićeva odjetnica Aida Tabaković na ekstradicijskom ročištu u utorak usprotivila se zahtjevu za izručenje njezina branjenika. Tvrdi kako je optužnica podignuta u SAD-u praktično identična onoj po kojoj je on već osuđen u BiH te da mu se za isto kazneno djelo ne može suditi dva puta.
"Postoji zabrana dvostrukog suđenja u svim državama", kazala je Tabaković ističući kako je Jašarević u BiH odslužio kaznu do posljednjeg dana.
Odluku o tome hoće li Jašareviću koji je državljanin Srbije biti određen ekstradicijski pritvor Sud BiH donijet će naknadno.
Konačnu odluku o eventualnom izručenju donosi ministar pravosuđa BiH.
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