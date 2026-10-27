Jašarevićeva odjetnica Aida Tabaković na ekstradicijskom ročištu u utorak usprotivila se zahtjevu za izručenje njezina branjenika. Tvrdi kako je optužnica podignuta u SAD-u praktično identična onoj po kojoj je on već osuđen u BiH te da mu se za isto kazneno djelo ne može suditi dva puta.