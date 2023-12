Nameću se izmjene Izbornog zakona u BiH: “Jasno je da pobjednike odlučuju brojači, a ne birači”

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic

Bugarski vlak, namještanje podobnih članova biračkih odbora, nestanak vreća s glasovima, prekrajanje biračke volje. Sve je to stalo u tridesetogodišnjem razvoju demokracije u Bosni i Hercegovini, a svemu tome je u kraj odlučio stati visoki predstavnik Christian Schmidt. O stanju u Bosni i Hercegovini, s Ilijom Jandrićem je u Newsroomu razgovarala politička analitičarka Ivana Marić.

Visoki predstavnik Schmidt je dao rok političkim elitama u Bosni i Hercegovini da dogovore izmjene Izbornog zakona koje se tiču izbornog integriteta.

“Ovo je njegova uobičajena procedura”, kazala je Marić, dodajući: “Dao je rok političarima, ali zna da ga neće ispoštovati. Nije točno precizirao, ali rekao je da će im dati nekoliko tjedana u kojima se oni moraju dogovoriti. U praznicima će vjerojatno proći i taj rok i on će nametnuti te odluke. Naviknuti smo na to, političarima u BiH odgovara da netko drugi nameće odluke jer onda oni ne moraju odgovarati za te njih.”

Postavlja se pitanje zašto je postavio taj ultimatum baš sad i kakve izmjene traži.

“Po Izbornom zakonu BiH, nisu dozvoljene izmjene zakona u izbornoj godini. Naredna godina je izborna, tako da se ne bi trebale donositi odluke, ali znamo da to nije poštivano u prošlosti. Izmjene koje on namjerava donijeti su tehničke prirode. Problem u tome je taj što HDZ BiH i Čović najviše blokiraju bilo kakve izmjene ako one neće uključivati i značajne političke odluke vezane uz članove Predsjedništva i Dom naroda, a oko toga se puno teže dogovoriti nego oko tehničkih stvari”, objasnila je analitičarka.

“U BiH nije brutalna situacija kao u Srbiji, međutim jasno je da izborne pobjednike odlučuju brojači, a ne birači. To se mora promijeniti. Već godinama je jasno da su birački odbori i izborne komisije najslabija karika u tom lancu i da se rezultati do zatvaranja birališta razlikuju od onih nakon trenutka kada brojači preuzmu. Na to će se odnositi izmjene koje će Schmidt nametnuti”, dodala je.

Osvrnula se i na predstavnika Srba, Milorada Dodika, koji ne prihvaća izmjene. Upitana koliko je on ozbiljan za političku scenu u BiH i funkcioniranje države, Marić odgovorila je: “Dodik je pravi showman. Pravi show za svoje birače jer je svjestan da samo slušaju ono što kaže, a ne gledaju ono što radi. Ne priznaje visokog predstavnika, ne priznaje Sud Bosne i Hercegovine, ali ipak dođe na sud po tužbi koju je dobio na osnovu odluke visokog predstavnika. Dodik jednostavno pokušava zavarati svoj narod da misle da je hrabar i iznad zakona, a vidimo da nije.”

