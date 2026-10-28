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"teroristički napad"

Napad u Beogradu: Policijac usmrtio maloljetnika koji ga je napao pred izraelskom ambasadom

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Hina
|
28. lis. 2026. 06:47
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MUP SRBIJE
MUP SRBIJE

U Beogradu je noćas izveden teroristički napad na pripadnika tamošnje policije koji je osiguravao izraelsko veleposlanstvo, a srbijanske vlasti podigle su stupanj sigurnosne prijetnje od terorizma na najvišu razinu, poručio je srbijanski ministar unutarnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

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Prema Dačićevim navodima, napadač je maloljetna osoba čiji identitet još nije utvrđen, napao je policajca s dva noža uz povike „Allahu ekber”, rekao je Dačić, a prenijelo srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Pripadnik Žandarmerije usmrtio je napadača u samoobrani, pri čemu je i sam lakše ozlijeđen, zadobivši pritom posjekotinu na licu. Prema Dačićevim riječima, policajac se dobro osjeća i očekuje se da će tijekom dana biti pušten kući.

Dačić je pojasnio da je sigurnosna prijetnja podignuta na najvišu, crvenu razinu te da će policija pojačati nadzor i prisutnost na lokacijama od posebnog sigurnosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta okupljanja većeg broja građana.

Dačić je rekao i da su sigurnosne službe pratile napadača te da je, prema dostupnim informacijama, bio pristaša Islamske države. Na svojem profilu na Instagramu imao je crnu zastavu i znak te organizacije, dodao je.

Istraga o napadu je u tijeku, a Dačić je najavio da će dodatne pojedinosti biti poznate nakon njezina dovršetka.

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