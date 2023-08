“Ne znam zašto Milanović brani Dodika. Možda zbog privatnih ili poslovnih veza”

Podijeli :

EMMANUEL DUNAND / AFP

Politička analitičarka Ivana Marić u Dnevniku N1 televizije osvrnula se na optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Naime, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je protiv njega optužnicu zbog kaznenog djela neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, zbog čega mu prijeti do pet godina zatvora.

Tako nešto može izazvati političku krizu u Bosni i Hercegovini. Iako Dodik osporava optužnicu, u čemu je uz njega i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, ne treba umanjivati značaj onoga što mu se postavlja na teret.

“Pokušao je, kao svaki put dosad, isprovocirati visokog predstavnika i međunarodnu zajednicu. To je taj njegov trik. Kad god dođe netko novi, on gleda koliko daleko može ići s provokacijama i gdje će ga zaustaviti. Malo se zaigrao”, kaže Marić pa nastavlja:

“Narodna skupština Republike Srpske donijela je protuustavne zakone kojima neće poštovati odluke suda ili visokog predstavnika. On je te odluke ukinuo i odredio kaznenu odgovornost svima koji će narušavati ustavne odredbe BiH. Dodik je to izignorirao. Nijedna država ne može dozvoliti da netko u njoj ne poštuje njene zakone i ovo je prvi put da je Dodik prešao crvenu liniju.”

Uvijek je u prošlosti imao savjetnike koji su mu govorili koliko daleko može ići, ali da ne napravi prekršaje ili nešto protupravno. No, ovaj put je otišao predaleko.

“Shvatio je da se pogriješio i da se neće tek tako izvući. Ne znam je li to bilo ishitreno ili inat, ali napravio je kazneno djelo. To se ne može povratiti i svjestan je toga pa se pokušava dodvoriti međunarodnoj zajednici i pravosuđu kako bi sve ublažio. Svjestan je da nitko neće stati u njegovu obranu i da nitko neće riskirati posao ili život zbog njega. To što kaže da nikoga ne priznaje, ništa ne znači. Zamislite da neki županijski predstavnik u Hrvatskoj kaže da ne priznaje sudove ili policiju. Nema to značaja, on samo želi pokazati da je hrabar”, tvrdi Marić.

No, podržao ga je predsjednik Zoran Milanović. Zanimljivo je da ga je o svemu obavijestio upravo Dodik telefonskim putem.

“Zanimljivo da je prvo zvao njega, a ne dugogodišnjeg partnera Dragana Čovića. Zanimljivo je i da se Milanović predstavlja kao veći borac za hrvatska prava nego hrvatske stranke u BiH. Takva retorika protiv Zapada samo može naštetiti Hrvatima u BiH, ali i Hrvatskoj. Zašto to radi, ne znam. Možda zbog poslovnih ili privatnih veza pa ima osjećaj obaveze zaštititi ih i biti jedan od vrlo rijetkih koji ga štiti. Posebno od kaznene odgovornosti. Što god pričali, Tužiteljstvo BiH ne pokreće tužbe baš olako, što smo vidjeli dosad. Može se reći i da će sud potvrditi optužnicu pa je neumjesno što se Milanović upliće u procese BiH. Iza Schmidta stoje Europska unija, SAD, ali i Hrvatska. Čak ni Čović nije stao iza njega”, izjavila je politička analitičarka.

Na kraju je naglasila da bi Dodikova opozicija ovo trebala iskoristiti i da bi ovo mogao biti početak njegovog kraja na čeku Republike Srpske.

