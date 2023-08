Dodik neugodno iznenađen kritikama iz Srpske pravoslavne crkve

Podijeli :

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik neugodno se iznenadio kritikama Srpske pravoslavne crkve na njegove uporne izjave da je u logoru Jasenovac tijekom Drugog svjetskog rata ubijeno najmanje pola milijuna Srba.

Pošto su mediji u srijedu prenijeli raniju snimku episkopa pakračko-slavonskog Jovana Ćulibrka koji na tribini Srpskog privrednog društva “Privrednik” upozorava na opasni povijesni revizionizam za kojim sada posežu u Srbiji, ali i u Republici Srpskoj napuhujući broj jasenovačkih žrtava kako se to nekad činilo uoči ratova u bivšoj Jugoslaviji, Dodik je izjavio da je tim optužbama potpuno zatečen i uvrijeđen.

“Odlučno odbacujem bilo kakvu mogućnost da je državni projekat Srbije i Republike Srpske da se uveća broj žrtava u Јasenovcu. O zločinu u Јasenovcu su se vodile i vode mnoge znanstvene i druge rasprave, postoje razni izvori, činjenice i podaci”, izjavio je Dodik.

On tvrdi da u bivšoj Jugoslaviji nije bilo dopušteno govoriti o točnom broju žrtava iako je baš tada brojka od 700 tisuća postala službenom.

U srpskoj historiografiji uobičajeno se koristi tvrdnja da su ustaše u Jasenovcu ubile 700 tisuća zatočenika, od kojih su najmanje 500 tisuća bili Srbi, a ostali Židovi, Romi te “antifašisti”. Pri tom izbjegavaju spomenuti kako su žrtve Jasenovca bili i Hrvati koje je tadašnja država NDH smatrala protivnicima.

Prema podacima kojima raspolaže Javna ustanova spomen područje Jasenovac, do sada je utvrđen identitet 83 tisuće ubijenih u ustaškom logoru, a povjesničari poput Ive Goldsteina procjenjuju ukupan broj žrtava između 90 i 100 tisuća.

No brojka 700 tisuća danas stoji ispisana na tabli u Donjoj Gradini, selu s bosanskohercegovačke obale Save preko puta Jasenovca gdje RS i Srbija godinama na svoj način komemoriraju jasenovačke žrtve.

Ondje je ispisano i da su 500 tisuća bili Srbi, 40 tisuća Romi, 33 tisuće Židovi, a 127 tisuća “antifašisti”.

Srbija i RS planiraju na toj lokaciji podignuti vlastiti memorijalni centar posvećen Jasenovcu, a sličan i u Beogradu.

Predsjednici vlada RS i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić prošlog su tjedna potpisali memorandum o realizaciji tog projekta.

Donja Gradina je do raspada SFRJ-a bila dijelom jedinstvenog spomen područja s Jasenovcem, a između dvije ustanove koje dijeli Sava sada nema gotovo nikakve suradnje.

Episkop Jovan upozorio je da je na djelu državno sponzorirani projekt povijesnog revizionizma na što srpski povjesničari šute čak i kada se broj žrtava pokušava udvostručiti.

“Znači ne više 700 tisuća, nego milijun i 400 tisuća, a struka šuti. Kao što je šutjela u drugoj polovici osamdesetih kada su pjesnici i novinari otvarali ključna pitanja problema na području bivše Jugoslavije”, kazao je ranije episkop Srpske pravoslavne crkve.

Dodik je na to izjavio da ga je posebno pogodio dio izjave gdje episkop osporava izvore srpske strane koji govore o broju žrtava, no ne i one s hrvatske koji, po njegovu sudu, “minimiziraju” te brojke.

“Iz Hrvatske dolaze sramni podaci koji govore da je u Јesenovcu bilo tek 35 do 80 tisuća žrtva”, kazao je Dodik uz zaključak da je Jasenovac u svakom slučaju bio mjesto masovnih zločina pa se to ne može zanijekati.

Vlasti Srbije i RS-a u pokušaju dokazivanja svojih tvrdnji o razmjerima zločina u Jasenovcu učestalo koriste osobe poput Gideona Greifa poznatog po uvećavanju zločina u Jasenovcu i umanjivanju razmjera genocida počijenjenog nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine.

