Dodik nakon podizanja optužnice nazvao Milanovića: Evo o čemu su razgovarali

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika optužnicu zbog kaznenog djela neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, nakon čega je on odmah nazvao hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Potom je izjavio da ne priznaje optužnicu te sve što mu se događa nazvao političkim progonom.

Hrvatski predsjednik potvrdio je poziv i u tome ne vidi ništa sporno, dapače.

Dodik ne priznaje optužnicu, veleposlanika optužio da širi srbofobiju

“Podigli su nekakvu optužnicu protiv njega u Sarajevu i nazvao me odmah popodne da mi to javi. Nisam znao za to. To je jako zanimljivo. Taj penzionirani njemački političar (Christian Schmidt, op.a.), koji je iza sebe ostavio potpuno nebitan trag, je od strane nekoga instaliran da bude kolonijalni upravitelj u BiH. Nema mandat Vijeća sigurnosti, tog disfunkcionalnog visokog tijela Ujedinjenih naroda, ali bolje nemamo. I to je prekršeno”, rekao je Milanović pa nastavio:

“Mijenja zakone kako hoće. Krivični i kazneni zakon mijenja kako hoće. A gdje je bio kad je tim istim ovlastima mogao promijeniti izborni zakon Bosne i Hercegovine? Naglašavam, izborni zakon. Kao što je sad mijenjao krivični zakon, bez da krši Daytonski sporazum i spriječi da Bošnjaci biraju hrvatskog člana Predsjedništva. To nije napravio, ali da bi zaštitio svoju stražnjicu i reputaciju, promijenio je kazneni zakon prema kojem je ono što je Dodik napravio kazneno djelo.”

Dodik je nedavno stigao u posjet Milanoviću, što je izazvalo podosta kritika u vladajućim redovima, na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem. Zbog toga ostaje dojam da su si čelnik Republike Srpske i hrvatski predsjednik više od kolega.

Dodik krivi SAD, EU i Veliku Britaniju za urotu Dodik: Vučić mi je dao svoj helikopter, mislim da se razumijem s Milanovićem

“Nismo tako dobri, ali smo taman tako dobri da to susjedu, koji ti je susjed za vijeke vjekova i oduvijek, Srbin Hrvatu i Hrvat Srbinu, to javiš. Iako to ima manji utjecaj na Hrvate, ali ima utjecaj. To se reflektira i prelijeva preko BiH. Nemojte na to gledati kroz “red carpet” aspekte. Dovoljno smo dobri i ima dovoljno povjerenja da o tome razgovaramo. Najgore je kad telefoni utihnu. Nastavit ću pozivati sve faktore s ovih prostora, Srbe i Hrvate, da razgovaramo bez tih kolonijalnih upravitelja. Hrvatska nije kolonija i kad je postojala namjera da to postane, opirala se tome, na kraju s puno uspjeha. Bosna i Hercegovina je trapavo, traljavo i nesposobno vođena kolonija na kojoj se iživljava šačica trećerazrednih birokrata”, objasnio je Milanović.

Inače, Dodik je optužen zajedno s Milošem Lukićem, direktorom Službenog glasnika RS-a, a tereti ih se zbog objavljivanja zakona o zabrani provedbe presuda Ustavnog suda BiH što ga je u lipnju donio parlament RS.

Visoki predstavnik Christian Schmidt taj je zakon poništio svojom odlukom od 1. srpnja no Dodik je 7. srpnja ipak potpisao uredbu o njegovu stupanju na snagu. Lukić je dan nakon toga naložio njegovo objavljivanje. Neprovođenje odluka visokog predstavnika u BiH postalo je kaznenim djelom također Schmidtovom intervencijom u Kazneni zakon BiH od 1. srpnja.

Nakon podizanja optužnice iz Ureda visokog predstavnika (OHR) u subotu su reagirali izjavom u kojoj su istaknuli kako je to upozorenje svima u BiH da se zakoni moraju poštovati.

“Poštivanje zakonskog i ustavnog okvira te potpora vladavini prava je od temeljne važnosti za svako demokratsko društvo. To je obveza za svakoga jer nitko nije iznad zakona”, stoji u izjavi.

