Neretva još uvijek zatrpana tonama smeća: “Ovo je za sve nas neka opomena”

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dva tjedna prošla su od katastrofe u Bosni i Hercegovini. Sanacije posljedica razornih poplava i odrona i dalje traju.

Simbol ljepote – rijeka Neretva još uvijek je zatrpana tonama smeća. U subotu je kod Jablaničkog jezera krenulo prvo u nizu čišćenje golemih količina otpada u jezeru

“Ovo je za sve nas neka opomena, naš odnos prema okolišu. Nakon silnih poplava dobili smo silno smeće, krajnje je vrijeme da se i tome posveti pažnja”, rekao je za Dnevnik.hr Haris Ćosić iz Jablanice.

Nakon razornih poplava, Bosni i Hercegovini zaprijetila je ekološka katastrofa. Veliki dio površina i dalje je nepristupačan. S gumenim čizmama i rukavicama, probijaju se – koliko god mogu.

“Ima puno granja, otpada drvenog, to se ne može pokupiti. To će se morati zapaliti da se i to ukloni. Sve ovo ode na branu. Čim voda dođe ovo će otići na branu, a to su ogromne količine drveta”, rekao je Božo Nikolić iz Sarajeva.

Otpad stigao do brana hidroelektrana

Pomoć stiže sa svih strana – bez obzira na dob.

“S ponosom mogu reći da je i moj otac koji ima 90 godina tu sa nama i pomaže. I moja kompletna porodica, odazvali su se ljudi s raznih strana”, rekao je Derviš Gabela iz Jablanice.

FOTO, VIDEO/ Neretva u Mostaru promijenila boju: Smeđa je i prljava

“Jablaničani se trude ostat pozitivni, zahvalni su ljudi jako. Osigurali su nam sve, rukavice, čizme. Nema prepreka da dođemo pomoći svom narodu”, rekao je Boris Ćurković iz Zenice.

A čistit će se i duž Neretve. Gomile otpada stigle su do brana hidroelektrana Grabovica i Jablanica. Prizori Neretve – zastrašujući.

“Sve naše rijeke i jezera prilično su zagađena isključivo plastikom. Problematična je velika količina na brani u Grabovici, to se čisti mehanizacijom jer je teren nepristupačan. I dole ćemo morati organizirati ovakve akcije kako bi se što manje pritiska vršilo na branu”, rekao je Emir Balavac iz ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša BiH.

Otpad će se raščišćavati najmanje mjesec dana

Veći dio kod brane se i zaustavio, prema procjenama čak 50 kubika otpada. Opasnosti za probijanje i ekološku ugrozu, tvrde nadležni, nema.

“Opasnosti za donji tok rijeke Neretve ne bi trebalo biti prema svim najavama i prognozama. Naplavine su bile samo prvog dana i to smo uspješno saniral”, rekao je Andrej Pavlović iz Hrvatskih voda.

I dalje su, dodaje, u pripravnosti. Volonterima na obali u pomoć stižu specijalizirana plovila koja će čistiti nepristupačne površine. Otpad će se raščišćavati najmanje mjesec dana, no poručuju – stati neće.

