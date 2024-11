Liječnici se i dalje bore za živote troje ozlijeđenih u urušavanju nadstrešnice na novosadskom kolodvoru

Stanje troje teško ozlijeđenih poslije urušavanja nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru i dalje je kritično i liječnici im se bore za život, rekla je u utorak direktorica Kliničkog centra Vojvodine dr. Vesna Turkulov.

“Ohrabrujuća je vijest da su živi, ali još nije stabilizirano stanje. Radi se dopunska dijagnostika, moguće su neke dodatne intervencije, no još traje borba za njihove živote”, rekla je dr. Turkulov.

Najavljen novi prosvjed u Novom Sadu ispred Željezničke stanice

Angažiran je i tim psihologa i psihijatara koji radi s obiteljima ozlijeđenih, javila je Radio-televizija Srbije.

U padu nadstrešnice zgrade željezničkog kolodvora u Novom Sadu 1. studenog poginulo je 14 osoba, a tri su teško ozlijeđene.

Pokopi poginulih počeli su u ponedjeljak, a danas je na groblju u Kovilju kod Novog Sada ispaćeno troje članova obitelji Firić, sestara Valentine (10) i Sare (6) i njihovog djeda Đorđa Firića (53).

U međuvremenu je srbijanski ministar građevinarstva, prometa i infrastrukture Goran Vesić u utorak i službeno podnio ostavku koju je najavio dan ranije. Vesić je na svom Instagramu potvrdio da je i formalno podnio ostavku želeći pokazati, kako je napisao, da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zbog strašne tragedije koja se dogodila u njegovom resoru.

On je u ponedjeljak novinarima rekao kako ne može prihvatiti krivicu za smrt 14 osoba koje su poginule u petak jer, kako tvrdi, ni on ni njegovi suradnici nisu pridonijeli toj tragediji niti za to ima bilo kakvu odgovornost.

On se povukao pod pritiskom javnosti nakon što je u petak navečer, nakon nesreće, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao da će zatražiti i kaznenu i političku odgovornost za tragediju na novosadskom željezničkom kolodvoru.

