Nutricionist razbio mit u koji mnogi vjeruju: “Zabluda je da krumpir deblja”

Shutterstock/ Gayvoronskaya_Yana

Nutricionist Strahinja Kukić je na svom Instagram profilu objasnio kakav utjecaj ima konzumiranje krumpira i ukazao na jednu od najvećih zabluda – da krompir deblja.

Kako je rekao, krumpir je posljednjih nekoliko godina doslovno demoniziran.

„Krumpir, kada je kuhan, je jedna vrsta prebiotika. Kad se malo prohladi, iznutra postane kao prebiotik. Krumpir hrani dobre bakterije u crevima. I to je osnova“, kaže Kukić.

On kaže da često preporučuje da se za večeru pojede malo krompira, malo zelja i to začini uljem, i dodaje da je to „naša stara večera“.

„Ukoliko je krumpir kuhan u ljusci ili pečen u ljusci ima i niži glikemijski indeks i pomaže da se prehrane dobre bakterije u crijevima (pod uvjetom da je prohlađen). Za osobe koje imaju tegobe s probavom ne preporučuje se da krumpir čak i u tom obliku kombiniraju s namirnicama životinjskog porijekla“, objašnjava nutricionist.

