Podijeli:







Izvor: Pixabay

Mnogima danas nije lako naći odgovarajući posao ili uopće naći bilo kakav posao od kojeg će moći živjeti. A sve bude teže kad se naiđe na poslodavce koji nerijetko odu predaleko u svojim zahtjevima.

Jedan oglas s portala poslovi.infostud.com nedavno je privukao veliku pažnju među Srbima jer se u njemu, kako kažu, traži nerealno puno od potencijalnog zaposlenog, a pritom to ne prati visina najavljene zarade.

Što sve stoji u oglasu tvrtke iz Novog Sada?

Ako imate jake liderske vještine i nevjerojatno ste organizirani, vođeni procesima i dobri s podacima/tablicama/praćenjem… Ovo bi mogao biti vaš posao iz snova. U pitanju je mjesto suradnika za administrativne poslove.

“Imamo viziju da ova osoba jednog dana izraste u našeg menadžera za sve operacije u tvrtkii… tako da tražimo snažan liderski potencijal”, poručuje poslodavac, prenosi Nova.rs.

A do tada, što sve taj zaposleni, treba raditi?

1) Administracija

– priprema dokumentacije za promjene vezane za klijente

– Porezna – priprema zahtjeva za ispis, uvjerenja i praćenje statusa

– banke – priprema potvrda i zahtjeva

– priprema dokumentacije za teren

– arhiviranje online i papirnate dokumentacije

– mjesečni backup – drive, Trello

2) Ured

– nabava materijala i inventara

– naručivanje JGSP markica za prijevoz

– javljanje na telefon i posluživanje pića

– slanje i prijam pošte

3) Sustavi

– ažuriranje podataka o klijentima – Trello tablica, Mailchimp, drive brojač

– evidencija godišnjih odmora suradnika u tvrtki

– izrada i ažuriranje SOP-ova (standardnih operativnih procedura) za sve aktivnosti koje se rade u tvrtki

– tjedno popunjavanje KPI tablica s ključnim pokazateljima”.

Ljudi se šokirali

Ne čudi što su se mnogi šokirali kad su vidjeli ovaj popis traženih obaveza.

Pritom, ukoliko niste sigurni je li tako nešto za vas, poslodavac dalje objašnjava za koga taj posao nije.

“Ako dobijemo vašu nekvalificiranu prijavu i utvrdimo da očigledno niste pročitali ovaj opis posla, nikada se više nećete moći prijaviti za budući posao u našem timu. Zato se prijavite samo ako ste ozbiljan kandidat. Ako niste voljni da date sebe tvrtki 100%, i volite imati više poslova, ovo nije za vas. Ako niste voljni raditi vikendom, ili nekoliko dodatnih sati jer ste potrebni timu, ovo nije za vas. Ako ne volite naporno raditi, radite brzo i surađujete u timskom okruženju, nemojte se prijavljivati. Ako se ne možete nositi sa zahtjevnim okruženjem u kojem će vaš izvršni direktor (Dejan) biti strog prema vama kada vam daje konstruktivnu kritiku za vaše dobro, ovo nije za vas”.

A za koga onda jest taj posao?

Evo što se poručuje dalje u oglasu:

“Poželjno je prethodno iskustvo na administrativnim pozicijama. Ako želite biti dio vrijednog i brzorastućeg tima, ovo je za vas. Ako ste voljni dati se 100%, dugoročno u naredne 3+ godine s našim timom, ovo je za vas. Ako ste lojalni i želite imati dugoročnu vezu sa svojim poslodavcem koji će vas godinama tretirati i nadoknađivati na pravi način, ovo je za vas”.

“Početna zarada na ovoj poziciji je 50.000 dinara (3200 kuna), s poticajnim bonusima koji će povećati vaš prihod za 10-30 tisuća dinara mjesečno u narednih nekoliko mjeseci. Ako ste došli do ovog dijela teksta, to znači da ste i dalje zainteresirani za ovu poziciju. Ako jeste, napravite sljedeće (nepoštivanje ovih koraka potpuno će dovesti do vaše diskvalifikacije): snimite 3-minutni video (ne više) i stavite ga na YouTube kao video koji nije na listi (uvjerite se da ćemo ga moći pogledati i da nije privatan). Unutar videa odgovorite na ova pitanja: reci mi nešto o sebi; zašto bismo vas zaposlili; opišite svoje iskustvo na prethodnom poslu ako ste imali; opišite slučaj u kojem ste pokazali veliku pažnju na detalje; objasnite zašto vjerujete da ćete napredovati u brzom, teškom, kritičnom okruženju koje vas tjera da rastete”, kaže se u ovom prilično šokantnom oglasu.

U međuvremenu, oglas je obrisan sa stranice poslovi.infostud.com i nema ga više u ponudi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.