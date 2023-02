Oglasio se Vučić: Nema govora o priznanju i članstvu Kosova u UN-u

Podijeli :

Srbija je spremna raditi na implementaciji mnogih stvari iz europskog plana za Kosovo, ali smo iznijeli i jednu jasnu i veliku primjedbu - da nema razgovora o međusobnom priznanju, priznanju, niti članstvu Kosova u UN-u, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Rekao sam to i (francuskom predsjedniku Emmanuelu) Macronu i (njemačkom kancelaru Olafu) Scholzu u Munchenu, i svim velikim liderima, znaju to i (specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav) Lajčak i (visoki predstavnik EU Josep) Borrell, i ponovio samo to i jučer. Riječ je o tome da ne želim i ne može se razgovarati o međusobnom priznanju, priznanju, i o ulasku Kosova u UN-u”, rekao je Vučić za RTS govoreći o jučerašnjim razgovorima s kosovskim premijerom Albinom Kurtijom u Bruxellesu.

Vučić je poručio i da je za sve ostalo otvoren za razgovor.

“Ne zbog toga što nas to samo vodi dalje u našem europskom putu koji je važan, već zato što je to dobro za odnose Srba i Albanaca. Tamo ima bezbroj točaka koje su važne”, kazao je predsjednik govoreći o europskom prijedlogu sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

Vučić je rekao da mapa puta nije usuglašena na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu, ali da u je stav Srbije da u implementacijskom planu ne mogu stajati priznanje i članstvo Kosova u UN, i da o tome slijede razgovori.

Objasnio je da je europski prijedlog de facto postao okvir za pregovarački proces o kojem se ne može pregovarati, ali je naglasio da dok je on na funkciji predsjednika neće potpisati, ni prihvatiti, ni formalno, ni neformalno priznanje Kosova, ni ulazak Kosova u UN-u.

