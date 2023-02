Vučić ima golemih problema s desničarima zbog Kosova, najavio je obraćanje

Podijeli :

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je za utorak navečer na nacionalnoj televiziji (RTS) obraćanje u povodu europskog plana za Kosovo, s kojim se u ponedjeljak načelno suglasio u Bruxellesu, nakon što ga je oporba, posebno desna, dočekala na nož pripisujući mu izdaju nacionalnih i državnih interesa.

Zastupnici četiri parlamentarne stranke desnice, Dveri, Zavetnici, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove kraljevine Srbije, zatražili su u utorak od Aleksandra Vučića da podnese ostavku u roku od nekoliko dana jer je prihvatio francusko-njemački plan za Kosovo. Poručili su da se “mora spriječiti rušenje ustavnog poretka Srbije, izdaja i kapitulacija” ocijenivši da taj plan predstavlja “secesiju i priznanje neovisnosti Kosova”.

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell objavio je u ponedjeljak kasno navečer da su čelnici Srbije i Kosova podržali prijedlog EU-a za normalizaciju međusobnih odnosa i izrazili spremnost da počnu s njegovom provedbom

“Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti složili su se danas da nema daljnje potrebe razgovarati o prijedlogu sporazuma o normalizaciji između Kosova i Srbije”, rekao je Borrell nakon sastanka s dvojicom čelnika u Bruxellesu.

Obje strane su “izrazile spremnost početi s provedbom sporazuma”, dodao je, te najavio novi sastanak o aneksu u kojem će se definirati provedba.

Dok je Vučić medijima rekao kako ništa nije prihvaćeno i potpisano jer tek treba napraviti “mapu puta o provedbi”, kosovski premijer Albin Kurti ustvrdio je da je on htio potpisati, no da je druga strana to odbila učiniti.

Vučić se poslije sastanka u Bruxellesu našao pod salvom primjedbi poput one da bi potpisivanje sporazuma značilo “da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u UN-u, odnosno praktičnom uspostavljanju nezavisnosti Kosova”, do najava skupova i nacionalnog okupljanja na ulicama kao odgovor na namjeru da “za Zajednicu srpskih općina predaju cijelu državu Srbiju”.

“Da sam ja prihvatio implementaciju ovakvog sporazuma prije 10 godina, iste noći bismo imali nasilne demonstracije naprednjaka, radikala i ostalih ‘patriota’ “, objavio je na Twitteru tadašnji srbijanski predsjednik Boris Tadić, danas vođa izvanparlamentarne Socijaldemokratske stranke.

Pritisci na Vučića dolaze u danu kad je u Beogradu s Europskom unijom potpisan sporazum o prvoj tranši od ukupno 600 milijuna eura nepovratne pomoći Unije za rekonstrukciju pruge Beograd-Niš na europskom koridoru 10.

