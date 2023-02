Kurti: Bio sam spreman potpisati, ali je druga strana to odbila

Bio sam voljan potpisati, ali je druga strana odbila, izjavio je kosovski premijer Albin Kurti po završetku dijaloga Beograda i Prištine u Bruxellesu, uz posredovanje Europske unije.

Premijer Kosova Albin Kurti je poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da postoji suglasnost u vezi sa sadržajem europskog prijedloga za normalizaciju odnosa dviju zemalja.

Vučića pitali je li spreman priznati neovisnost Kosova, pogledajte odgovor

“To je bila potvrda da je europski prijedlog prihvatljiv i nepromjenjiv. Napredak će se odnositi na plan implementacije. Na dobrom smo putu i ​​u pravcu normalizacije odnosa. To je sporazum simetrije, dobrosusjedstva i suradnje u budućnosti“, rekao je Kurti.

“Nisam potpisao jer druga strana nije bila spremna potpisati. Mislim da je šteta što večeras nije potpisano, budući da smo se dogovorili“, dodao je on.

Today in #Brussels we both agreed on the EU Proposal supported by 🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇺🇸without changes. I offered to formally sign, but Serbia wasn’t ready. Negotiations on implementation will follow soon.



I thank EU HRVP @JosepBorrellF & EUSR @MiroslavLajcak for today’s meeting.