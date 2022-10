Oporba dogovorila osnivanje istražnog povjerenstva o Ini

Podijeli:







Ujedinjena oporba najavila je u srijedu da kreće s inicijativom za osnivanje istražnog povjerenstva o aferi u Ini, a istragom namjeravaju obuhvatiti Vladu, Ured premijera, nadležna ministarstva te HERA-u, HANFA-u, INA-u, JANAF, HEP, Plinacro, LNG Hrvatska, MOL i druge.

„Oporba već neko vrijeme djeluje zajednički kako bi se u Saboru otkrila istina o pljački i lopovluku. Danas idemo s inicijativom za osnivanje istražnog povjerenstva vezano uz sve što se događalo u Ini, uz rafineriju Sisak i što se događalo s hrvatskom naftom i plinom, na koji su način curili izvan hrvatskih granica, a sve u korist Mađarske”, najavio je Peđa Grbin (SDP) nakon sastanka ujedinjene oporbe.

Također, od Odbora za gospodarstvo zahtijevat će, kaže, održavanje sjednica na kojima će se saslušavati osobe koje su odgovorne za to, kao i osobe koje su odgovorne za to što nisu vidjele lopovluk koji im se događao pred nosom. “Prvi koji će na to morati davati odgovor je ‘onaj ministar’ Filipović”, rekao je Grbin.

Utvrditi nezakonitosti, opstrukcije i druge nedopuštene utjecaje

U Prijedlogu za osnivanjem istražnog povjerenstva ujedinjena oporba navodi da joj je cilj utvrditi eventualne nezakonitosti, opstrukcije i druge nedopuštene utjecaje, pogodovanja i političke pritiske na sustav zadužen za gospodarenje energentima nafte i plina proizvedenim na teritoriju Hrvatske, uključujući i nezakonitu zaradu trgovanjem energenata za stranačke i druge privatne svrhe.

Usto, namjera im je, među ostalim, detektirati strateške ciljeve i načine gospodarenja hrvatskim energentima nafte i plina, a posebno u svjetlu borbe protiv korupcije te sposobnost i kapacitiranost kontrolnih i neovisnih tijela da otkriju, istraže i spriječe slučajeve zlouporabe ovlasti u vlastitim institucijama. Također, cilj istraživanja bit će i način donošenja odluka o raspolaganju energentima, odnose Vlade i nadležnog ministarstva te regulatornih tijela s trgovačkim društvima koji se bave energentima, kao i utjecaj i odgovornost političkih tijela i dužnosnika na gospodarenje energentima nafte i plina u okviru nadležnih institucija i energetskih trgovačkih društava od posebnog interesa za RH.

Istragom namjeravaju obuhvatiti Vladu i Ured predsjednika Vlade, ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te financija, ali i ostalih uključenih u gospodarenje energentima, kao i HERA-u, HANFA-u, INA-u, JANAF, HEP, Plinacro, LNG Hrvatska, MOL te druga tijela i osobe koje mogu biti u posjedu informacija od interesa za predmet istraživanja.

Temeljem prikupljenih podataka i provedenog istraživanja, Istražno povjerenstvo će u svom zaključku iznijeti jasne preporuke kako unaprijediti zakonodavni, proceduralni i institucionalni okvir raspolaganja energentima nafte i plina u smislu prevencije i borbe protiv korupcije, transparentnosti, učinkovitijeg raspolaganja energentima te kontrole trgovanja, a čime bi se postiglo vraćanje bar minimalne razine povjerenja građana u institucije ovog sustava, navodi se u oporbenom Prijedlogu.

