Politička analitičarka: Kad čujete Dodika, pomislili biste da je u BiH ratno stanje, ali to je samo blef

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL/PIXSELL

Političari, ali i tvrtke iz BiH, koji su dospjeli pod američke sankcije suočili su se ozbiljnim posljedicama tih kaznenih mjera jer im banke zatvaraju račune, a među njima je i "Integral inženjering" koji gradi u Hrvatskoj i trenutačno izvodi radove na priključnoj cesti od novog mosta kod Gradiške do autoceste prema Zagrebu. Sankcije i Dodikovu reakciju je u Newsroomu N1 televizije s našim Domagojem Novokmetom komentirala politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obratio se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS u četvrtak. Poručio je da ide do kraja, da ga ne brine to što je ukinut račun jer ima gotovinu, te da će RS morati odlučiti kako će dalje – nastaviti podaništvo i nestati ili opstati, ali uz uvjet mora da podnijeti žrtvu.

FOTO / Pogledajte kako je Dodik slavio Putinovu pobjedu na izborima

“Kada čujete Dodika i njegove prijetnje, pomislili biste da je u BiH ratno stanje, da prijeti odcijepljenje i da je u Federaciji panika, no ovdje se nitko nije ni osvrnuo na to. To je samo blef i navikli smo na to. Znamo da neće ništa poduzeti i ovo su očajnički potezi”, tvrdi Marić.

Marić dodaje kako ovo ne bi nazvala sukobom na relaciji Dodik – Federacija, već je okarakterizirala ovo kao sukob na relaciji Dodik – Američka Ambasada.

“Amerikanci su napokon našli način kako pritisnuti Dodika i sve one koji mu pomažu. Mnogo njih je završilo na američkoj crnoj listi i počeli su to ismijavati jer nisu imali ni račune u SAD-u ni poslove tamo, tako da to nije imalo efekt na njih. No, sada s prijetnjama bankama da ne posluju s takvim osobama, mnogi od njih promišljaju je li dobro to što su pomagali Dodiku”, kazala je.

SAD uveo sankcije Dodikovim suradnicima, pod kaznama cijeli vrh RS-a

“Vidjeli smo i u Narodnoj skupštini da se ljudi kolebaju. Nije šala, ovo je ozbiljan problem koji pogađa ljude i označava ih za čitav život”, naglašava te dodaje kako će najviše patiti kompanije poput Integre, koje puno znače Dodiku, što Marić navodi kao glavni razlog njegovih nasilnih istupa.

“Čim počne imati nasilne nastupe, to znači da ga je pogodilo. Vidimo da je stjeran u kut, i to upravo od Amerikanaca”, ističe analitičarka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.