Poznati bh. novinar: Dodik je pas koji laje, a ne ujeda

Izvor: ELVIS BARUKCIC / AFP

Novinar portala Buka Slađan Tomić komentirao je u Newsnightu N1 televizije obilježavanje Dana Republike Srpske, praznika kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, ali Milorad Dodik već godinama inzistira na njegovom obilježavanju. Ove godine na svečanost je stigao i srpski šef diplomacije, ali i sin srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Dodik je ove godine situaciju dodatno užario dodjelom odlikovanja Vladimiru Putinu.

Tomić kaže kako je bh. društvo duboko polarizirano i da se u njemu slave ratni zločini. “Ako odete u Mostar, presuđeni ratni zločinci HVO-a se slave u tom gradu. Izgleda da je problem da se suočimo s prošlošću ili je problem što jako dobro znamo što se događalo i prihvaćamo to i slavimo datume koji su sporni. Očito je to stanje našeg društva, mi nismo društvo razvijene demokracije, nismo Njemačka… Mi smo duboko podijeljeno, desničarsko društvo. Ono što me plaši jest činjenica da se tek šesti put obilježava Dan RS-a, to se nije obilježavalo poslije rata”, govori Tomić.

“Narod shvaća da od nacionalizma nema kruha, a nacionalističke politike onda shvaćaju da moraju zaoštriti politiu… Oni narodu ne daju kruha. Ova današnja parada uopće ne bi trebala biti održana”, kaže Tomić dodajući da se upravo tog scenarija boji.

Govoreći o priznanju koje je Dodik dodijelio Putinu, Tomić kaže: “Mislim da Dodik nema razloga da se dodvorava Putinu, on mu je jedan od rijetkih preostalih saveznika u Europi. On nema nikakvog razloga dodvoravati se Putinu s obzirom na to da je Putin onaj koji iskorištava svoje poslušnike, vazale. Dodik se danas pravdao na skupu zašto je dodijelio to priznanje. On ne smije otvoreno ni reći da je za Putina. Zamislite tu hrabrost političara koji mu ne smije javno pružiti podršku. Dodik bi se trebao dodvoravati EU-u, s obzirom na to da budućnost BiH zavisi od EU-a i taj bahati Dodik je nedaavno izjavio da bi bilo poželjno da EU da BIH 20 milijuna eura. Ono što može biti razlog njegove igrarije je držanje na okupu birača, iako do lokalnih izbora ima dvije godine. Izglednije je da na ovaj ančin on ismijava međunarodnu zajednicu. Možda je to u jednu ruku dobro, kad sutra međunarodna zajednica bude tražila nešto od njega on može reći ‘što hoćete, odrekao sam se Putina’…”

Što je sporno u Danu RS-a?

“Sporno je to što ga je Ustavni sud BiH tri puta proglasio neustavnim. Prvo ga je Dodik slavio kao vjerski praznik. Ustavni sud je odlučio da je taj dan neustavan i da se ne može obilježavati kao neki službeni praznik jer ga obilježava samo jedan narod. Kasnije ga je US odbacio jer vrijeđa osjećaje druga dva naroda”, objašnjava Tomić.

“Milorada Dodika ne treba doživljavati obziljno. To je čovjek koji nema problema s tim da pogazi svoju riječ. Ne treba zaboraviti da je on jedan od prvih političara u BiH koji je rekao da se u Srebrenici dogodio genocid, koji je Radovana Karadžića nazvao lopovom, kukavicom i osobom koja je ukrala milijune, a onda mu posvetio studentski dom na Palama. Dodik je pas koji laje, a ne ujeda. Zabrinjava ta retorika zbog koje ga neki u RS-u mogu shvatiti ozbiljno. Ne mislim da može doći do sukoba, nemamo mi ni oružja ni novca ni motivacije, ali dižu se tenzije. Stvara se atmosfera straha, mržnje… Dodik onemogućuje pomirenje u BiH, pomaže i pospješuje daljnju radikalizaciju brojnih grupa u BiH”, kaže Tomić dodajući da je riječ o čovjeku koji konstantno forsira priču o domoljublju i palim borcima, a u ratu je, kaže Tomić, javna je tajna, radio nešto sasvim drugo.

