Ruskom antiratnom aktivistu zabranjen ulaz u Srbiju iako živi u Beogradu

Podijeli :

Ruskom antiratnom aktivistu Petru Nikitinu, osnivaču Ruskog demokratskog društva, zabranjen je ulazak u Srbiju iako ima stalni boravak u njoj.

Nikitin se u Novi dan TV N1 uključio s beogradskog aerodroma “Nikola Tesla”, gdje se nalazi otkako se sinoć vratio s odmora u Portugalu, gdje mu živi majka.

Umirovljeni general: Prigožin je vjerojatno mrtav, a sastanak s Putinom lažiran Navalni od uprave zatvora zatražio klokana

“Vratio sam se letom preko Frankfurta, a na kontroli su mi sinoć u 00:30 rekli da čekam. Nakon tri i pol sata čekanja rečeno mi je da je BIA (Sigurnosno-obavještajna agencija, op.a.) odlučila ne pustiti me u zemlju. Dobio sam rješenje da se prvim avionom vratim u Frankfurt”, kazao je Nikitin za N1 i dodao:

“Nemam što tražiti u Frankfurtu, živim u Beogradu, tamo mi je dom. Odbio sam izvršiti tu naredbu i zasad ostajem na aerodromu.”

Ovaj ruski antiratni aktivist ističe kako će pokušati dići javnost, angažirati odvjetnike i učiniti sve da mu se omogući povratak kući.

Na pitanje što piše u rješenju o zabrani ulaska u Srbiju koje mu je uručeno, Nikitin kaže da mu je zabranjen ulazak u zemlju na temelju toga što mu je zabranjen ulazak u Srbiju.

“Znači, zabranjeno je zato što je zabranjeno”, ironično primjećuje Nikitin i naglašava da on ima prebivalište u Srbiji, pa mu se ne može zabraniti ulazak u zemlju, a da prethodno ne odjavi prebivalište.

“To je apsolutno nezakonita odluka i neću se predati”, rekao je Nikitin.

Kaže da ne računa na pomoć veleposlanstva Ruske Federacije, ali ističe i da je državljanin Nizozemske, te da će se obratiti diplomatskom predstavništvu te zemlje u Srbiji.

“Svima ću javiti. Ovo je moj dom, to što otvoreno izražavam svoje stavove, što sam protivnik politike Vladimira Putina, to nije razlog da me ne puste kući”, zaključuje Petar Nikitin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO/VIDEO Štrajkaši i štrajkašice pred NSK gdje je Plenković, stigli specijalci VIDEO Pogledajte što je sve skupina Wagner predala ruskom ministarstvu obrane Suludi TikTok izazov: “Željeli su se pokazati… Smrt je bila trenutna”