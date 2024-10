Sahranjena jedina žrtva razornih poplava u Dusini

Podijeli :

N1 / F.Z.

Obitelji se opraštaju od svojih najmilijih stradalih od posljedica razornih poplava. Tužno je danas i u fojničkom naselju Dusina.

Tišina u naselju Dusina zbog stradale Lucije Prajo. Suprug joj je još uvijek u stanju šoka. I sam je, kao i mnogi drugi, bio na rubu smrti. Spasio ga je petnaestogodišnji Jasmin Karalija.

“Mene je odnijela voda… hvatao sam se za kamenje. On me uhvatio za ruku kada sam prišao i izvukao me. Tako me spasio”, rekao nam je Stjepan Prajo.

“Pa… I ja sam u tom trenutku mislio da ću umrijeti…”, dodao je Jasmin Karalija.

Susjedi su učinili sve kako bi spasili Stjepanovu kćer koja je bila u kući s majkom. Uspjeli su.

“Strah i teror”

“Strah i teror. Za plakati. Nismo ništa razmišljali… šta će biti s nama, samo smo je htjeli spasiti”, prisjetio se Raif Salčinović.

“Vodostaj je narastao… Sigurno je u najužem dijelu bio visok sedam do osam metara, rekao je Elvir Salčinović.

Pronađena još jedna žrtva poplava u BiH, broj stradalih popeo se na 22

Naselje je proteklih dana bilo odsječeno od ostatka svijeta. A sada je do njega iznimno teško doći.

“Ukupno mislim da ima 20-25 pa i više ugroženih, poplavljenih i srušenih kuća. Do mjesne zajednice se dolazi šumskim putevima, ovdje na dionici prema Gojevićima – komunikacija prema Fojnici je samo kamionima, a i oni su dobrim dijelom ugroženi. Ipak, ljudi odlaze i dolaze”, rekla je Esma Salčinović, predsjednica Mjesna zajednica Dusina.

Aktivno se čiste domovi u naseljima Bakovići i Gojevići. U tijeku je akcija čišćenja škole i školskog dvorišta.

“Što se tiče prostora, on će uskoro biti renoviran i spreman za nastavu, ali djeca iz okolnih mjesta ne mogu doći u školu jer su ceste još uvijek blokirane”, dodala je Mirjana Golub, ravnateljica osnovne škole u Gojevićima.

A u samo pola sata, kažu svjedoci, dogodila se prava apokalipsa. Sada ima puno posla.

Poplava je u potpunosti uništila domove. I ovdje je bilo ljudskih žrtava i ogromne materijalne štete. Mještani se samo nadaju da se ovakva poplava i bujica više neće ponoviti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Golubovi vam stvaraju probleme u vrtu? Riješite ih se uz ove četiri biljke koje mrze Chefovi otkrili koja jela nikad ne biste trebali naručiti u restoranu