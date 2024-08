Srbijanski premijer o izmjenama kontroverznog popisa: “U Srbiji se više kuka za Severinom nego za stradalim Srbinom”

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Slučaj "popis nepoželjnih" i dalje je u žiži javnosti i tema najviših predstavnika vlasti u Srbiji, a tema je rasprave i po medijima širom regije.

Nakon što su srbijanski državni dužnosnici potvrdili da popisi meta za verbalne delikte, koji su davno ukinuti, postoje, sada opravdavaju njihovo postojanje

Nakon što je jučer priznao da je osobno sastavljao popise nepoželjnih u Srbiji i dostavljao ih nadležnim tijelima, potpredsjednik Vlade Srbije, Aleksandar Vulin, u četvrtak je na Palama okrenuo istu ploču, ali u suprotnom smjeru.

“Nikada se ne gradi (popis). Imate nadležna tijela koja kažu da to i to može biti sigurnosni rizik za našu državu zbog toga i toga. I onda to učinite i pokažite”, rekao je.

A onda je objasnio procjenu sigurnosnog rizika:

“Jedan momak je pjevao i bio jako ponosan što je pjevao ‘Nema popa da Vodicu sveti, doći će Naser za Božić u Kravicu’. Ta pjesma ima zaključak o pedesetak poklanih Srba, uglavnom žena i djece. E sad, zamislite da se neko preseli u Republiku Srbiju, dođe negdje da pjeva, neko ga prepozna, iz Kravice na primjer, i podsjeti ga na tu pjesmu”, rekao je Vulin, a prenio N1 Srbija.

Širi se retorika

Oštra retorika najviših srpskih dužnosnika s područja BiH proširila se s područja drugog susjeda, ali i drugačija glazba. Točnije, pjevači krajiške grupe “Jandrino jato” osuđeni su u Hrvatskoj zbog pjesme koja, kaže srbijanski premijer Miloš Vučević, predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava.

Ivica Dačić: Severina će danas biti skinuta s popisa Još jedan pjevač doživio isto što i Severina: “Maltretirali su me i bacili sve lijekove“

“Mnogi moji prijatelji iz Krajišnika vole tu grupu, a ja osobno jako volim pjesmu “Maršira kralj Petar Garda”, to je slobodarska pjesma. Nažalost, u Srbiji se više žali za Severinom nego za jednim uhićenim ili ubijenim Srbinom. “Ovdje će mnogim NVO biti puno više žao jedne podružnice nego jednog Srbina na Kosovu”, kaže Vučević, a prenosi N1 Srbija.

I ministar policije reagirao je na zadržavanje Severine na granici vidi kao napade na Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića. Na listi je i tko ne bi trebao, ali ne zadugo:

“I sam je predsjednik rekao da se to ne smije raditi. Kad je policija u pitanju, do sada sam vidio, ako izuzmemo one koji se bave kriminalom i terorizmom, a riječ je samo o stranim državljanima, tamo je svega nekoliko ljudi (na popisu) i oni će biti udaljeni s postojeće liste”, kazao je Ivica Dačić.

Saborski zastupnik Srđan Milivojević ne sumnja da autor liste nije sam Vulin, kako se prvotno hvalio:

“Kad Aleksandar Vulin kaže ‘ja sam to radio i Aleksandar Vučić za to nije znao’ – to odmah treba čuti na sljedeći način – to je naredio osobno Aleksandar Vučić, a ja sam samo izvođač radova'”, kaže Milivojević.

I tek sad, nakon svih izjava, nije jasno kako su se pisci, glumci, aktivisti, pjevači našli na popisu nepoželjnih zbog verbalnog delikta koji je postojao u prošlosti. Od sada su, navodno, na popisu samo kriminalci.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Klima-uređaji više neće smjeti na pročelja. Pitali smo majstora gdje ih je najbolje montirati DP za Penavu unajmio luksuzni stan od 1.200 eura mjesečno. Ni u stranci ne znaju što će mu