Srbiji se zatvaraju vrata Europske unije? “Bojim se da će ostati zarobljena”

Šef promatračke misije Europskog parlamenta Klemen Grošelj za N1 je rekao kako očekuje da će vrlo brzo stići reakcija na izbore u Srbiji i sve što se oko njih događalo, kao i da one neće biti u korist Srbije i njene vlasti.

“Rasprava o izborima u Srbiji bit će na dnevnom redu EP-a i prije konačnog izvješća ODIHR-a, a reagirat će se i na napade predstavnika vlasti na članove misije ODIHR-a, posebice Andreasa Schidera“, kazao je Grošelj pa dodao:

Njemački mediji: “Kako to Vučiću prolazi?”

“To su neke stvari koje su uznemirile kolege i traže reakciju. Siguran sam da će ona uslijediti bez obzira na konačno izvješće. Takva reakcija je nedopustiva jer kada se krene s osobnom diskreditacijom pojedinaca koji su bili promatrači u ime institucije poput EP-a, to nije dobro prihvaćeno u europskoj politici. Saborski zastupnici to ne doživljavaju kao napad na pojedinca nego kao napad na instituciju. To također dovodi do političkih reakcija koje nadilaze političke razlike između nas kao liberala, socijalista itd. Očekujem reakciju Europskog parlamenta i da ona neće biti naklonjena Srbiji i srpskim vlastima.”

Komentirajući pozive pojedinih europarlamentaraca na međunarodnu istragu izbornih neregularnosti u Srbiji, Grošelj ističe da je to stvar o kojoj odlučuje država u kojoj se izbori organiziraju.

“Ako se srpske vlasti odluče na to, to bi bio dobar znak. To je način na koji bi se stvari mogle pokrenuti s mrtve točke, ali to ne očekujem”, kaže.

Dodaje i da će to uvelike utjecati na stav koji će EP zauzeti kada se bude pripremalo novo izvješće o napretku Srbije prema Uniji te da postoji bojazan da će se Srbiji vrata proširenja vrlo brzo zatvoriti.

“Zabrinut sam da će prevladati europska oportunistička politika, što znači da će se tolerirati ono što se dogodilo Srbiji, ali istovremeno, kad počnu procesi ubrzanja približavanja EU-u, Srbija neće biti dio tog ubrzanja. Bojim se da neće doći do značajnijih promjena u procesu približavanja i da će situacija biti slična onoj u kojoj se našla Turska. Bojim se da će Srbija biti zarobljena i da će s jedne strane EU i SAD očekivati ​​da se pitanje Kosova riješi, što ne znači priznanje Kosova, a s druge strane da će fokus proširenja biti na sve druge zemlje kao što su Crna Gora, Ukrajina i Moldavija, a ostale zemlje će vjerojatno čekati bolju budućnost”, smatra šef promatračke misije Europskog parlamenta.

Na pitanje ima li, kao i neki u Srbiji, dojam da je Bruxelles spreman okrenuti glavu od stvari koje se čine bitnim za zemlju koja želi biti članica EU-a, poput vladavine prava i pravednosti, zbog pomaka u dogovoru Beograda i Prištine i poštenih izbora Grošelj kaže da ih, nažalost, ima.

Vanjskopolitički analitičar: Mislim da se Vučiću događa isto što i Miloševiću

“Imate zemlje članice koje igraju vrlo prljavu igru, koje s jedne strane toleriraju ovo što se događa u Srbiji, očekuju neke poslovne prilike za svoje kompanije, a istovremeno će biti onih zemalja koje će blokirati Srbiju na putu ka EU. Mislim da Srbija zbog toga gubi šanse u svom ekonomskom razvoju”, kaže on.

Grošelj dodaje da predsjednika Aleksandra Vučića u Bruxellesu i Washingtonu doživljavaju kao korisnog sugovornika koji čini određene pomake kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine.

“Njegovi potezi daju nadu da će se odnosi Kosova i Srbije promijeniti. U Bruxellesu i Washingtonu očekuju priznanje Kosova i da će to učiniti upravo Vučić i njegova stranka. Znam da to u Srbiji nitko neće učiniti, ali dok je takav stav, stvari će biti takve kakve jesu. Samo je pitanje dokle”, zaključuje Grošelj.

