Vanjskopolitički analitičar: Mislim da se Vučiću događa isto što i Miloševiću

Bivši veleposlanik u Rusiji i vanjskopolitički komentator Božo Kovačević s Ankom Bilić Keserović u Newsroomu je komentirao situaciju u regiji i svijetu. Osvrnuo se na izbore u Srbiji, prijetnje Milorada Dodika, a potom i na dva rata u svijetu koji trenutno ostavljaju najveće posljedice - onaj u Ukrajini i onaj u Pojasu Gaze.

Na pitanje radi li se o dubokoj političkoj krizi u Srbiji trenutno, Božo Kovačević je rekao:

Analitičar: Vučić pokušava glumiti Tita i malu Jugoslaviju, ali vrlo bezuspješno Srbija u 2023.: Trauma masovnih ubojstava, prijevremeni izbori, slaba eurointegracija Ruši li Zapad Vučića? “Oporba je potpuno razjedinjena, Vučić je Zapadu najprihvatljiviji”

“U Srbiji je to već uobičajeno. Godinama su trajali prosvjedi protiv Miloševićevog režima kao i sad protiv Vučićevog. Milošević je pao ne zbog toga što je većina građana izašla na prosvjede, nego jer je tiha većina, koja ga je podržavala, postala indiferentna. Mislim da se to događa Vučiću. Uspio je lažirati izbore, ali na ove prosvjede nema masovnih reakcija njegovih pristaša što znači da je velika većina stanovnika u Srbiji ravnodušna, a što znači da ako se dogodi nešto poput osvajanja Skupštine, to bi se moglo dogoditi Vučiću koji možda živi u iluziji da sad ima potpunu kontrolu.”

Kritizirao je oporbu koja nema dovoljno jakog lidera. Istaknuo je da se ne bi smjeli samo ograničiti na prosvjede i mitinge, već bi morali jasno artikulirati program i biti poznati lideri opozicije.

“Što se tiče Beograda, tu je i najveće uporište opozicije, ali i na nacionalnoj razini bi bilo dobro da su sve građanske centrističke stranke ujedinjene u borbi protiv autokracije. Opozicija u Srbiji je u velikoj neprilici jer ključni problem beogradske politike je odnos prema Kosovu. Zapad ne može pronaći opozicijsku snagu koja bi jamčila normalizaciju odnosa, podržava Vučića jer još uvijek misli da kad se Vučića primora, to može provesti”, rekao je i dodao: “Preokret bi nastao kad bi netko od opozicijskih lidera rekao da bi politike, koje nastoje revitalizirati Miloševića, dovele do toga da Srbija izgubi Kosovo. Normalizirajmo odnose s Kosovom.”

“Zapad pretolerantan”

Teško je pronaći argument da izbori nisu pokradeni, napominje. Na pitanje zašto Zapad i dalje “oprašta” Vučiću, Kovačević ističe da Zapad jednostavno ne vidi nikoga u oporbi tko bi mogao provesti normalizaciju odnosa s Kosovom.

Oglasila se Amerika: Nećemo dopustiti odcjepljenje RS-a Prva reakcija iz BiH na Dodika: “Napravi to u 11:00, u 11:01 si iza rešetaka”

“No, mislim da je Zapad prema Vučiću previše tolerantan. Dosad je Srbija izbjegla sankcije za pokušaj vojne intervencije na Kosovu u Banjskoj, posljedice nije osjetio. Njegova odluka o povlačenju svih Srba iz policijskih snaga i lokalne vlasti na Kosovu ostala je bez odgovarajuće reakcije EU-a. Mislim da bi EU mogao pročitati Ustav Srbije i da se onda razgovara s premijerom ili ministrima jer Vučić po Ustavu nema ovlasti koje si je prisvojio i koje mu EU prešutno priznaje”, rekao je.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u intervjuu za entitetsku Televiziju RS (RTRS) zaprijetio je kako će otcjepljenje, odnosno proglašenje samostalne RS uslijediti istog trenutka kad bi visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt eventualno nametnuo zakon kojim se rješava status i pravo raspolaganja državnom imovinom.

“Volio bih da je to samo neodgovorna izjava, ali nažalost postoje opasnosti za stabilnost BiH i regije”, rekao je Božo Kovačević i dodao: “Jasno je da Dodik računa na podršku Vučića i Rusije jer njihova interpretacija je da aktualni visoki predstavnik nije legalan jer nema rezolucije Vijeća sigurnosti kojim se potvrđuje njegov izbor, ali Daytonski sporazum je rezultat Londonske konferencije na kojoj su se svi usuglasili o sporazumu čiji aneks na prijedlog instalira visokog predstavnika. Ne može Dodik sam proglasiti njega nelegalnim.”

Nepovoljna godina za Ukrajinu

Govoreći o ratu u Ukrajini istaknuo je da je ova godina nepovoljna za Ukrajinu jer naveliko najavljivana ljetna ofenziva nije uspjela i to je dovelo do toga da je Zelenski odjednom postao krivac za neuspjeh.

Što će Zapad napraviti sa zamrznutom ruskom imovinom? Ukrajina u novu godinu ulazi s drastičnom promjenom za koju Putin nije spreman

Kovačević ipak smatra da je bilo nerealno očekivati da će se tako što uopće dogoditi jer im nije omogućena ravnopravnost, barem u zračnom prostoru, Rusija je tu snažnija.

“Rusija je u jednom trenu bila u velikoj krizi, Vladimir Putin je vapio za pomoć, kineski predsjednik ga je tješio pred kamerama, Putin je u panici pobjegao iz Moskve kad su Prigožinove snage počele napredovati, ali prebrodio je krizu, konsolidirao vlast i uspio konsolidirati ekonomiju. Rusija nije samo izbjegla veliki pad BDP-a, nego Rusija bilježi rast veći nego što je ekonomski rast EU-a. To je Putina osokolilo i sad on nudi pregovore pod svojim uvjetima računajući da će razjedinjeni Zapad biti spremniji primorati Ukrajinu na pregovore. Takav scenarij postaje vjerojatniji ako u Americi na vlast dođe Donald Trump”, rekao je.

Izbore u Americi iduće godine ponovno obilježava saga oko Donalda Trumpa. Naime, države Colorado i Maine zaboranile su mu kandidaturu. Na pitanje hoće li to utjecati na njegov put, Kovačević je rekao:

“Te dvije odluke su podložne žalbi i o tome će odlučivati Vrhovni sud u kojem većinu imaju konzervativci čiji je dio imenovo Trump. Biden je neizravno poručio da bi bio spreman odustati od kandidature ako republikanski kandidat ne bi bio Trump.”

“Rat u Gazi će trajati dok je to u interesu Netanyahuu”

Na kraju je komentirao stanje u Pojasu Gaze. Kovačević smatra da rat neće stati dok god je to u interesu izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Rat na Bliskom istoku uskoro bi se mogao proširiti: “Moramo biti spremni za ofenzivu”

“Premijer Netanyahu je još uvijek u toj fotelji samo zato što traje rat i njemu je u osobnom interesu da rat traje još duže. Time ne želim opravdati ono što je Hamas učinio, to je strašan zločin, teroristički napad koncentriran na ubijanje ljudi. Izazvao je reakciju i zahvaljujući strahoti Hamasovog zločina izraelske snage si dopuštaju i veće zločine. Dok je takvo stanje, Netanyahu će biti na vlasti. Mislim da on nacionalni interes definira kao svoj osobni i to znači da će rat trajati što je duže moguće jer je to njemu u interesu.”

