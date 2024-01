Ultimatum sudaca: Vlada ima još tjedan dana ispuniti naše zahtjeve

Podijeli :

Nakon višemjesečnog čekanja da se uvaže njihovi zahtjevi o povećanju plaća, sucima je, kažu, dosta te su odlučili pričekati još tjedan dana za ispunjenje zahtjeva.

U ime sudaca istupila je glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca (UHS) Ivana Bilušić i pojasnila sljedeće korake.

Suci opet prijete “bijelim štrajkom”

“Nadamo se da bismo u sljedećih nekoliko dana možda mogli dobiti neku ponudu pa smo odlučili sastati se sljedeći tjedan. Ako do tada, za tjedan dana, ne bude konkretne ponude izvršne vlasti i Ministarstva pravosuđa i uprave, Upravni odbor UHS-a razmatrat će točan datum mjera upozorenja i kako, kao i kojem obujmu, bi se one provodile”, rekla je Bilušić pa nastavila:

“Cijelo vrijeme želimo da se na cjelovit način uredi pitanje plaća sudaca. Kao što ste mogli vidjeti u medijskom prostoru, prošle godine je s Ministarstvom dogovoreno da je prvi korak učinjen nakon što su određeni koeficijenti i plaće povećani. Drugi korak je trebao biti cjeloviti Zakon o plaćama, koji su obećali donijeti do kraja 2023. To se nije dogodilo.”

Stoga, sljedeći tjedan stiže odluka o eventualnim mjerama i ostalim detaljima.

“Sve ovisi o tome hoćemo li dobiti konkretnu ponudu izvršne vlasti. Ako to dobijemo i ako krenu u tom smjeru razgovori, mjera neće biti. Imamo razloga vjerovati da bismo u narednih nekoliko dana mogli dobiti konkretnu ponudu”, istaknula je Bilušić.

Ministar je spomenuo da će od 1. ožujka stupiti na snagu Uredba o sudskim službenicima i namještenicima.

“Suci su pravosudni dužnosnici, na njih se te uredbe ne odnose.”

Nije realno očekivati da će se nešto drastično promijeniti za samo tjedan dana, ali suci su toga i svjesni.

Ministarstvo pravosuđa odgovorilo sucima: Otkrili i koliko su im plaće porasle u zadnjih 8 godina

“Pokretanje zakonodavne procedure bi svakako bilo dobar korak. Ovdje nije pitanje o novcu i konkretnim brojkama nego da se nakon 24 godine napokon uspostaviti objektivne i jasne kriterije za izračun osnovice plaća sudaca. Sad tu osnovicu određuje izvršna vlast. Nije uopće ni na koji način povezana s kretanjima u društvu i inflaciji. To povećanje koje smo dobili u svibnju prošle godine već je pojela inflacija, na nuli smo. Povećanje koje tražimo je vezano uz objektivne kriterije. To se zove indeksacija i to želimo”, zaključila je Ivana Bilušić.

