Sve je duža lista “neprijatelja” Srbije, ali bilo je i onih koji nisu htjeli preko granice iz svojih razloga

Marko Prpic/PIXSELL

Sve je duža lista "neprijatelja" Republike Srbije. Nakon Feđe Štukana, Selme Bajrami, na srpskoj granici zadržali su i najveću regionalnu zvijezdu - Severinu. Sporni su bili njeni stavovi o nekim stvarima. Ili?

Nakon epizode na granici, Severina se vratila u Hrvatsku i poručila kako u susjednu zemlju neće dok je na vlasti diktator.

Još jedna pjevačica našla se u sličnoj situaciji. Doduše, malo goroj. Njoj je zabranjen ulazak u Srbiji jer, navodno, ugrožava nacionalu sigurnost. Na optužbe Aleksandra Vučića da mrzi Srbiju, Bajrami odgovara: Ne znam na temelju čega je to zaključio. Skoro sve svoje albume sam snimila upravo u Beogradu, moji su prijatelji i suradnici Srbi. Kako bih ih mogla mrziti? Ja mogu mrziti samo nečije postupke i djela. Ne mogu vjerovati čime se predsjednik jedne države bavi”, rekla je za N1 BiH.

Osim Bajrami, ulazak u Srbiju zabranjen je i malo poznatom pjevaču Sadiku Hasanoviću, reperima Bubi Corelliju i Jali, a tu je i glumac Feđa Štukan koji je krajem lipnja deportiran u Sarajevo.

Štukan smatra da je njegovom izbacivanju iz Srbije pridonijela podrška koju je pružio prosvjedu ‘Srbija protiv nasilja’. Kaže i kako ne vjeruje da će uspjeti ući u Srbiju dok je ova garnitura na vlasti.

Istu sudbinu dijeli i aktivist Nedim Musić iz Karton revolucije koji navodi da ne zna zbog čega mu je zabranjen ulaz u Srbiju.

Svima je jasno da ovakvi slučajevi službe za skretanje pažnje javnosti s aktualnih problema. No, analitičar Dragan Markovina navodi kako jedna stvar zabrinjava i više od toga, a to je priznanje srpskih vlasti da zaista postoje popisi nepoželjnih ljudi.

Markovina kaže da se u svakoj prilici skreće pažnja s aktualnih problema. “Ali mislim da je popis puno dublji i pokazuje jednu vrstu apsolutne neosjetljivosti prema sudbinama ljudi. Ovdje imamo jedan potpuni poraz ideje da demokratsko slobodno građansko društvo živi u Srbiji, to je problem za građane Srbije, ali nije da nije problem i za susjedne zemlje, za politiku koja se tu zastupa i za ljude koji upozoravaju na to a nisu državljani Srbije”, kaže Markovina.

Oliver nije htio u Srbiju

I dok se srpske vlasti obračunavaju s “neprijateljima” s estrade, bilo je i onih koji svojom voljom nisu htjeli prijeći granicu sa susjednom zemljom.

Jedan od njih je legendarni hrvatski glazbenik Oliver Dragojević. Nakon Domovinskog rata, Oliver nikada nije otišao u Srbiju niti je htio nastupati tamo. Nikada nije otkrio razlog za tu odluku, rekao je tek da neće i – zaista nije. Razlog je tek godinama nakon njegove smrti otkrila supruga Vesna.

“On je uvijek držao riječ. Kada je počeo rat i kad je bombardiran Dubrovnik, svi moji su došli u Split. Kad je sve gorjelo, brodovi su gorjeli, tu je bio i brod mog oca koji je izgorio. Moj otac je vidio na televiziji kako to gori i plakao je. Tada mu je Oliver rekao: ‘Puno sam tamo radio, bio sam milijun puta, ali ako vas to može utješit, ja više nikad neću ići tamo.’ Ne bi on to nikada više ni spomenuo da ga nisu pitali”, rekla je Vesna Dragojević u emisiji Ognjena zemlja.

Supruga Olivera Dragojevića otkriva pravi razlog zbog čega on nikad nije htio da nastupa u Srbiji i Crnoj Gori. 👇 pic.twitter.com/g2d6SfxxnT — Ðetić (@KonteZanovic) August 27, 2024

