TELEVIZIJA PREKINULA PRIJENOS
VIDEO / Bakljama zapalili nišku Tvrđavu nakon skupa SNS-a
Predizborni skup Srpske napredne stranke u Nišu završio je požarom nakon što je tijekom bakljade planula suha trava na zidinama Tvrđave. Dok su okupljeni pokušavali ugasiti vatru, televizija koja je uživo prenosila skup naglo je prekinula prijenos.
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Srpska napredna stranka (SNS) u poslijepodnevnim satima u ponedjeljak organizirala je povorku kroz središte Niša i predizborni skup ispred niške Tvrđave. Nakon govora gradonačelnika Niša i povjerenika Gradskog odbora SNS-a Dragoslava Pavlovića uslijedili su vatromet i bakljada na zidinama Tvrđave, nakon čega je izbila vatra.
Suha trava na zidinama i unutar Tvrđave počela je gorjeti, a ljudi koji su prethodno palili baklje potom su krenuli gasiti vatru. Niš TV, koja je uživo prenosila skup SNS-a, prekinula je prijenos bez odjave u trenutku kada je počelo gašenje požara.
Na događaj je reagirala zastupnica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević.
"Ni Turci, ni Austrougari, ni bilo koji drugi okupatori nisu zapalili nišku Tvrđavu. Naprednjacima je uspjelo. Barbari", napisala je Milošević na društvenim mrežama, piše Nova.rs.
Naprednjaci zapalili Tvrđavu na skupu u Nišu. pic.twitter.com/5ry1bAue9v— Tamara Radovanović (@tamaratamara) October 5, 2026
Skup članova i pristaša Srpske napredne stranke organiziran je na Pavlovićev poziv kako bi se, prema njegovim riječima, poslala poruka mira.
Pavlović je okupljene pozvao da na izborima glasaju za listu broj jedan Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija.
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