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PREDSJEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE

VIDEO / Brnabić se svađala s ljudima na ulici: "Sad mi reci tko je pi*ka. Tko je pi*ka?"

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N1 Info
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26. lis. 2026. 07:21
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VREME
VREME

Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije koja istodobno obnaša dužnost predsjednice Republike, ušla je tijekom večeri u verbalni sukob s građanima na ulici u Beogradu.

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"Samo mi recite, pošto sam prolazila ovamo, i rekli ste 'gdje ste pi*ke'... Sad mi reci tko je pi*ka. Tko je pi*ka? Vi ili ja?", upitala je Brnabić muškarca, vidi se na snimci koju je objavio tjednik Vreme.

"Čuje se kroz onu blindu? Loša ti blinda. Ne čuje se. Koliko decibela ima blinda", uzvratio je muškarac. 

"Ajde bre, recite. Ajde, šta je sad bilo? Znači, pi*ke smo samo dok ne dođemo da vas pogledamo u oči", poručila je Brnabić pa odgurnula ruku ženi. 

Dio okupljenih građana tada je pozvao ostale da se raziđu, a Brnabić je stala nasred ceste, dok su joj vozila trubila.

Na snimci se vidi i kako bijesno odguruje ruku muškarca koji ju je smireno pokušao maknuti s ceste. Okupljeni su joj vikali laku noć i pjevali “A sad adio”.

Teme
izbori u srbiji ana brnabić

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