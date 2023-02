Podijeli :

Izvor: N1

Posljednji intervju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta izazvao je nervozu kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, sudeći po tonu odgovora na Schmidtove tvrdnje.

U intervjuu za beogradski NIN Schmidt je rekao kako je u prethodnom periodu bilo trenutaka u kojima su se on i Dodik povremeno susretali.

“Dugo se poznajemo. Prije dvije godine smo razgovarali telefonom o mom imenovanju i tada mi je ponudio da se sretnemo, ali se čini da ga je u međuvremenu napustila hrabrost”, rekao je Schmidt.

Dodik je na ovu Schmidtovu izjavu odgovorio neprimjereno – psovkom. “Čovjek laže, da ne kažem da s*re”, počeo je odgovor na novinarsko pitanje navodeći potom da Schmidta ne poznaje i da ga je sreo samo jednom.

“Znam da sam prošle godine bio u Antaliji i on je iskoristio priliku da, s obzirom na to da je meni 12. ožujka rođendan dođe i čestita. To je sve”, rekao je on.

Bivši reprezentativac ubijen nasred ulice, napadač mu pucao u glavu

“Sreo sam se s njim kada je bio ministar poljoprivrede u Njemačkoj i to u Istočnom Sarajevu”, rekao je Dodik i dodao: “Nigdje se nije naziralo da će doći kao neki đavo ovdje”.

Dodik je ponovio da nikada nije dao podršku Schmidtu da postanee visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

“On nije ni lažni visoki predstavnik. Moženaći dvoje, troje ljudi s kojima će se sresti, ali institucionalno, ja predstavljam Republiku Srpsku, Željka, Radovan, nek pokaže kad se sreo s nekim”, rekao je Dodik tvrdeći da je Schmidt “nula” i osvrćući se potom na politiku Njemačke.

“Njemačka vodi opasnu i antisrpsku politiku na Balkanu. Njemačka se razgoropadila i misli da može nametnuti svoju politiku. Oni su na muslimanskoj strani u Bosni i Hercegovini. Mi smo to prepoznali i rekli da nećemo”, rekao je Dodik tvrdeći da je Schmidt došao da provodi takvu politiku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Najotrovnijom biljkom 2023. proglašen – peršin. Evo o čemu je riječ Koje su maksimalne magnitude potresa koje se mogu očekivati u Hrvatskoj? VIDEO | Novinar izvještavao uživo kad je udario potres, jedva ostao na nogama