“Vučić je pokazao da je još uvijek dovoljno jak da napravi jednu stvar”

Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić komentirao je u Newsnightu N1 televizije situaciju u Srbiji.

Vurušić, govoreći o izvješću o napretku Srbije prema eurointegracijama, kaže da se najveća bitka vodi oko Telekoma Srbije. “Zna se da je zapravo to tvrtka kojom možda ne upravlja direktno, ali je podložna režimu i režim s njom vrlo dobro funkcionira. To je jedna od glavnih kasa Aleksandra Vučića.”

“Znamo, bila je velila rasprava hoće li Telekom ući u izvješće ili ne, na kraju je ušao. Ta sloboda medija je jedna od glavnih primjedbi koje EU ima prema Srbiji, kad je u pitanju približavanje Uniji. Prilično je jasno da je većina medija u Srbiji pod direktnom upravom Vučića i ljudi oko njega, kažu, do te mjere da se šalju i naslovnice i glavne teme usluglašavaju s Vučićem”, kaže Vurušić.

Pitanje slobode medija je, kaže, vrlo važno za Srbiju.

Govoreći o situaciji na Kosovu, Vurušić govori kako je Srbija već prekršila odredbe Ohridskog sporazuma, da neće blokirati pristup Kosova međunarodnim institucijama.

“Vučić tu igra prilično lukavu igru, jednu za van, drugu za unutarnju upotrebu. Davno je još rekao da Srbija neće sprječavati prijem Kosova u UN, a kad su druge institucije u pitanju, on to ne može spriječiti. Ovo mu dobro dođe za unutarnju upotrebu. Kosovo se ne može zaustaviti.”

Vučić i dalje sjedi na dvije stolice, govori.

“Pozicija Vučića je takva da je on pokazao da je još uvijek toliko jak da u regiji može proizvesti nestabilnost i krizu onda kad on to hoće”, upozorava Vurušić govoreći o izjavama Ivice Dačića da Srbija ne mora poštivati teritorijalni integritet BiH. “On može destabilizirati regiju kad god mu to zatreba, a sad je ljut zbog izbora na sjeveru Kosova koje je EU amenovao, a on ih smatra nelegitimnim”, kaže i dodaje kako on cijelo vrijeme želi “iskamčiti nešto u vezi Kosova ili Crne Gore“.

“Vučićeva je pozicija vrlo delikatna. On je glavni trouble maker u regiji. I Europa je svjesna da Srbija ima još tu neku snagu da zakuha stvari, kao što je sad zakuhao u BIH, ali o daljnjem Vučićevom ponašanju ovisi pozicija Rusije i stanje na bojištu”, govori.

