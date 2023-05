Mijenjat će se zakon o oružju i streljivo kojim će se pooštriti uvjeti za nošenje i držanje oružja. “Neće ostati više od 30 40 tisuća njih koji će moći zadržati oružje”, govori.

“Udvostručit ćemo i kazne. Ni to neće biti dovoljno, za to malo oružja koje će ostati, bit će predviđene šestomjesečni pregledi uz obavezan test na psihoaktivne supstance”, rekao je.

“Što manje cijevi, manje će biti opasnosti po djecu i građane”, dodao je Vučić.

Predsjednik Srbije najavio je niz pooštrenja kazni, a dodao je da se nalaže i MUP-u da pozove one koji imaju ilegalno oružje da ga odmah predaju. Poručio je i da će pronaći ono ilegalno oružje koje ne predaju i da će posljedice za te građane biti “strašne”.

“Nalaže se Ministarstvu pravde da pooštri kazne za nedozvoljeno, neovlašteno držanje i promet oružja. Na primjer, za kalašnjikov, od dvije do 12 godina. A za bombe, granate i do 15 godina zatvora, a minimalna da bude najmanje pet godina. Onaj tko neovlašteno drži oružje, također od pet godina i do 12 godina“, izjavio je.

Vučić o objavama na društvenim mrežama