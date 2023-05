Podijeli :

N1

Tea Brezinščak, klinička psihologinja Centra za zdravlje mladih, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala dva masovna ubojstva u Srbiji koja su potresla svijet.

Brezinščak kaže kako smo zaspali s jednom slikom svijeta i probudili s drugim.

“Društvene mreže i mediji nemaju putovnicu, svaka nova vijest nas i dalje pogađa. Sada se počinje pričati iz perspektive senzacionalizma, puno informacija koje nam sada nisu potrebne. Mi tim klikanjem tražimo tu neku novu sigurnost, kontrole i predvidivosti koja je sada izgubljena”, rekla je.

“Ali to ne dobivamo tim klikanjem, dobivamo povećanje rizika na razini društva”, dodala je.

“Važno je poslati poruku roditeljima kako biti uz svoju djecu i da su to ponašanja koja nisu ni u jednom smislu prihvatljiva. Da ne postoji išta pozitivno u tome i na bilo koji način ne isticati te osobe jer to može biti okidač za one koji možda imaju nekakvih poteškoća”, tvrdi Brezinščak.

Srbija oplakuje ubijene u beogradskoj školi: Nešto slično nikada nismo doživjeli VIDEO | Građani u šoku: “Jao, jao, ubio je dva djeteta”

Dodaje kako imamo potrebu razumjeti što se dogodilo. “Nitko od nas s tim djetetom i obitelji nije razgovarao i mi ne znamo ništa. Postoje nadležne institucije koje to radi. Ono što mi možemo jest da se osvijestimo u kavom društvu naša djeca odrastaju i što možemo napraviti. Mi sada možemo tražiti krivca, ali to nam neće pomoći. Možemo napraviti mnogo za djecu koja sada sjede u učionicama s nekim poteškoćama”, rekla je.

“Kroz medije i društvene mreže postajemo pogođeni i mi. Normalno je da i mi na neki način reagiramo, razgovaramo o tome, više pratimo medije, vidimo da smo smeteni. To je sve nekakva normalno situacija”, napomenula je.

Kaže da je teško govoriti o konkretnim slučajevima.

“Gotovo uvijek se ne radi o tome da se jednoga dana jednostavno nešto dogodi. U većini slučajeva se radi o akumulaciji rizičnih čimbenika. U pozadini nasilnog ponašanja mogu biti osobne karakteristike, životna iskustva, ali i atmosfera u kojoj djeca odrastaju gdje vidimo tko su njihovi heroji. Najviše prostora na društvenim mrežama imaju oni koji su u svojim stavovima najekstremniji”, rekla je Brezinščak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Hrvatski učitelj otkrio koja su pitanja učenici postavljali o pucnjavi u školi Što se događa s Fortenovom? “To da sve ono što Todorić govori je istina” Što čeka oca dječaka koji je ubio osam učenika i čuvara u školi?