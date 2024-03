Vučić objavio kad će se održati novi izbori u Beogradu

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori u Beogradu biti održani 2. lipnja, a da će svi ostali izbori biti održani u skladu sa zakonskim i ustavnim rokovima.

Obraćajući se građanima u nedjelju navečer, predsjednik Vučić je rekao da će konstitutivna sjednica Narodne skupštine, koja se trebala održati u ponedeljak, biti odgođena za sedam dana kako bi se tada potpuno završilo konstituiranje.

„Da pokušamo prije 1. travnja izaći u Skupštinu s novom vladom kako bi se moglo naporno raditi”, rekao je Vučić.

Najavio je i da će nova predsjednica Skupštine Ana Brnabić raspisati beogradske izbore 2. ili 3. travnja.

“Napravio sam jednu formalnu grešku, rekao sam da izbori u Beogradu mogu biti održani najkasnije 5. svibnja na Vaskrs. Zakonski je sasvim precizno, najkasniji datum za raspisivanje izbora je 3. travnja. I to mora raspisati predsjednik Skupštine koji do tada mora biti izabran. Pošto je rok kampanje 45 do 60 dana, moguće je da izbori budu od 28. travnja do 2. lipnja. Svi ljudi iz SNS-a koji su večeras došli na sastanak, najveći dio rukovodstva, su za to da se održe 28. travnja, a svi drugi lokalni izbori u skladu s ustavnim i zakonskim rokovima. Ja sam zamolio i zahvalan sam ljudima iz SNS-a koji su rekli da razumiju moje razloge“, rekao je Vučić obrazlažući odluku da izbori ipak budu 2. lipnja.

Istaknuo da će izbori biti u lipnu jer je „važno da imamo izbore za koje će na kraju svi reći, ‘da to je taj rezultat’“.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.