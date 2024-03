Vučić sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, povod je napad u Moskvi

Podijeli :

SASA DJORDJEVIC / AFP

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost u subotu, 23. ožujka u devet sati, priopćeno je u petak navečer iz predsjedništva. Sjednicom će predsjedavati Vučić.

Aleksandar Vučić je na TV Prva rekao da ima više razloga zašto je za sutra sazvana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i da povod nije samo teroristički napad u Moskvi. Najavio je da će na sjednici biti donesene neke odluke. “Imamo mi više razloga, ovo je neposredni povod. Prije svega želim izraziti građanima Ruske Federacije, rukovodstvu Rusije, najiskreniju sućut, u nadi da će teroristi koji su ovako strašno zlodjelo počinili, biti privedeni pravdi, dakle, uhićeni ili likvidirani”, rekao je Vučić gostujući na Prvoj.

Govoreći o situaciji u Srbiji istaknuo je da je važno poduzeti mjere i da BIA bude spremna, da se pojača radi službi, kao i da se posebno osiguraju stadioni i trgovački centri. “Svima ostalima je važno da u shopping centrima, stadionima i svim drugim mjestima gdje ima veliki broj ljudi, napravimo sve što je moguće da sačuvamo stanovništvo”, rekao je Vučić za TV Prva, a prenosi Tanjug.

Rekao je da je vidio propuste u sigurnosti kada je tijekom prijateljske utakmice Rusije sa Srbijom netko ušao na teren. “Greška na utakmici ne smije se dogoditi, da netko uđe na teren, posebno ako ste zemlja u ratu. Siguran sam da će rusko rukovodstvo pronaći i krivce i poboljšati rad sigurnosnih službi”, rekao je Vučić.

“Nužna je aspolutna zaštita našeg stanovništva da sve naše sigurnosne agencije i MUP budu umreženi i da osiguraju da Beograd bude jedan od prva tri najsigurnija grada u svijetu”, rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima ranije je bilo upozorenja da bi se ovakav teroristički napad mogao dogoditi u Rusiji. “To je nešto što smo govorili mnogo puta, ali malo tko je htio čuti, malo tko je htio vjerovati, malo kome je padalo napamet sagledati činjenice. Još 7. ožujka je američko veleposlanstvo pozvalo svoje građane da ne idu u shopping centre. To su napravili zatim i Britanci i još netko. To znači da su njihove specijalne službe presrele određene razgovore i došle do informacije i znale da će se to dogoditi”, rekao je Vučić.

Naglasio je da je to što se dogodilo u Moskvi tragičan događaj koji ima nesagledive posljedice. “Netko će reći da su to napravili radikalni islamisti, netko će reći Kijev, Kijev će reći da je to Moskva napravila da bi mogla preokrenuti to u medijskom smislu”, naveo je Vučić.

Kaže da nema nikakve sumnje da će biti daljnje eskalacije sukoba u Ukrajini i daljnjeg približavanja svjetskom sukobu o kojem je već govorio više puta. Dodao je da smo svakoga dana sve bliže velikom svjetskom sukobu, najvećem u povijesti, koji će odnijeti više života nego Drugi svjetski rat.

