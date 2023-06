Vurušić: Vučić ide u prijevremene izbore da bi “razvodnio” masovne prosvjede

Podijeli :

N1

Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić komentirao je u Newsnightu političke turbulencije u Srbiji, koje su tijekom izvanrednog obraćanja javnosti priopćili predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić.

Ono što se zna jest da Srbiju čekaju prijevremeni izbori do kraja godine, ali i da će vjerojatno nova osoba na premijersku poziciju.

Vučić u obraćanju građanima: “Sad je jasno, imat ćemo prijevremene izbore”

“Nedvosmisleno je rečeno da će se do kraja godine ići na prijevremene izbore. Ali, treba ići od toga da je u Srbiji sve što se događa u režiji ALeksandra Vučića. On ima svu moć. Pitanje je jedino hoće li Brnabić voditi tehničku vladu ili će Ivica Dačić preuzeti njenu poziciju do sastavljanja nove vlade”, rekao je Vurušić pa nastavio:

“Očito da ide na prijevremene izbore i zbog toga da na neki način razvodni ove prosvjede koji su sve masovniji jer radi se o desetinama tisuća ljudi u Beogradu kako bi prosvjedovali protiv njegova režima i atmosfere koju stvara u društvu.”

Time zapravo “prebacuje lopticu” prema opoziciji.

“Vučić je svjestan da je ona slaba i da su one neokonzervativne pod njegovom kontrolom, a neki kažu, i pod kontrolom ruske ambasade. Što se ljudi koji izlaze na ulicu, to je “uspavana liberalna Srbija” koja kreće u prosvjed iz očaja. Sad je samo pitanje koliko ti prosvjedi mogu iznjedriti neku jaku političku osobu ili opciju, koja se može suprostaviti SNS-u i Vučiću”, objašnjava Vurušić i spominje još jedan detalj:

“On ima uzora u Putinu pa se također želi prikazati kao vanstranačka i svesrpska persona. Dok smatra da ima moć, želi si osigurati poziciju. Tako je radio i Slobodan Milošević. Ali, treba znati da prijevremeni izbori mogu biti dvosjekli mač, zato on odmah skreće temu prema većim plaćama i mirovinama, kako bi kroz socijalne mjere animirati svoje biračko tijelo, koje je uglavnom iz ruralnih ili provincijskih dijelova Srbije.”

Na kraju je dodao da se po Vučićevim reakcijama vidi da je u panici, ali i da ako dobije izbore, ponovno će odugovlačiti sa sastavljanjem vlasti kako bi izbjegao riješiti neka politička pitanja, poput Kosova ili odnosa s Rusijom…

