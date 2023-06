Zašto je Vučić opsjednut Hrvatskom? Miro Kovač: Dva su razloga

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u N1 Studiju uživo komentirao je aktualne događaje u susjednoj Srbiji. Osvrnuo se i na posljednji nastup srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je u srijedu najavio prijevremene izbore.

“Vučić time demonstrira svoju svemoć. Očito da uspijeva i ove prosvjede koji su organizirani protiv njega prebroditi. Sad homogenizira narod temeljem ovih izgreda na Kosovu”, kazao je Kovač.

“Očito da je njegvoa vlast stabilna, vidjet ćemo kako će proći ti izbori“, dodao je Kovač. “On je još uvijek magnet za svoje birače.”

“Ako Zapad bude pokazivao toliku toleranciju prema Vučiću, neće tu dugoročno biti pravog iskoraka”, dodao je.

Kovač ističe da nema pravog aktera u oporbi koji bi mogao zamijeniti Vučića. “Vučić je svemoćan, igra se sa Zapadom.”

Navodi da Vučić od početka rata u Ukrajini sjedi na dvije stolice i balansira između EU i Rusije. “Srbija ne želi prihvatiti sankcije Rusiji. Bez toga nema članstva u EU – ako ne prihvaćaš pravila kluba, ne možeš u klub.”

Za takav stav Vučića, Kovač je kratko dodao: “Može mu se.”

Zašto je Vučić opsjednut Hrvatskom?

Bivši ministar smatra da neće biti skorog članstva zemalja Zapadnog Balkana ni Ukrajine ni Moldavije u EU, unatoč navodima o želji da se širi Europska unija.

Vučić je više puta u svojim medijskim istupima spominjao Hrvatsku te je između ostalog poručio i da Zagreb želi rušiti vlast u Srbiji. Kovač je komentirao zašto je predsjednik Srbije opsjednut Hrvatskom.

“Dva su razloga. Jedan je onaj stari, traženje vanjskog neprijatelja i Srbija se mora zaštiti od tog nepriajtelja, npr. od Hrvatske. I tu je Hrvatska dobro došla jer lakše je udarati po Hrvatskoj nego po Mađarskoj ili nekom drugom. Ne udaraš po Njemačkoj, Austriji nego po Hrvatskoj, najalakše je”, kazao je Kovač i dodao:

“Drugi je razlog banalan, a to je zavist. On je zavidan, ljubomoran. Međutim, umjesto da njega i njegovu vladu to potiče da se Srbija mijenja na bolje, on to ne želi.”

“Sami sa sobom riješite probleme, budi konstrutkivan, nemoj mi non-stop dolaziti s forama koje je radio Hugo Chavez, nekakva obraćanja ‘Alo signor presidente’. Dobro, to funkcioniora, ali to je sve politika okrenuta prošlosti”, poručio je Kovač o Vučiću.

