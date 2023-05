Bivša predstavnica na Eurosongu: “Drago mi je da ih vidim u gaćama”

Podijeli :

O uspjehu Leta 3 na polufinalnoj večeri Eurovizije u N1 Newsnightu su govorili glazbeni kritičar Bojan Mušćet i članica benda E.N.I. Nikolina Tomljanović. Riječ je o riječkom bendu koji je 1997. predstavljao Hrvatsku na Eurosongu, a imali su i suradnje s Letom 3.

Tomljanović komentira jučerašnji nastup: “Koliko sam čula od njih, nisu im dopuštali neke golotinje, ipak su im malo skresali krila. Meni je baš bilo drago da ih vidim u gaćama, onako kako im to lijepo visi. To su oni. Bili su sjajni. Bilo je tremice, odnosno je li grlobolja, tremica – to je sve normalno”.

Glazbeni kritičar Mušćet za “Mamu ŠČ” kaže: “Pjesma je jedan hit grupe Let 3 ukoliko oni uopće mogu imati hit. Smatram da njihova glazba nije podređena hitoidnosti nego, ili šokiranju, ili stvaranju nove umjetničke vrijednosti. Ova pjesma je rađena strogo namijenski za Eurosong i odudara od njihovog klasičnog repertoara. Kad dođemo na njihove koncerte vidimo još jednu dimenziju”.

Mušćet ističe da Prlja sigurno nije imao tremu, već da je riječ o suhom zraku ili grlobolji, ali kaže da to nije ni bitno: “Ljudi su gledali, oni su manje slušali. Let 3 su napravili ono najbolje prema recepturi onoga što je Eurosong danas. Sama pjesma je 50%. Ostalo je upravo ovo što je napravio Let 3 u marketingu i u snažnom PR nastupu. Oni su uvjerili ljude da su oni jedan ekstraodrinarni cirkus, ali zapravo, kad vidimo intervjue, npr. s Mrletom vidimo jednog ozbiljnog umjetnika koji prepričava stvari kako one zaista stoje”.

Kaže kako je Let 3 već i prije rata imao nastupe u Europi i već tada im se smiješila međunarodna karijera. Međutim, rat ih je spriječio u tome: “Da su oni tada imali današnje alate, ja mislim da bi Let 3 zaista bio jedan snažan međunarodni glazbeni faktor”, smatra Mušćet.

Tomljanović opisuje kakav je osjećaj nastupiti na Euroviziji prema svojim uspomenama iz 1997. godine: “To su ogromne dvorane, ogromna organizacija, ali malo te šokira taj broj ljudi. To su doživjele samo velike zvijezde ili oni koji su imali sreću biti na Eurosongu”. Kaže da ako je Prlja i imao tremu, to je prošlo vrlo brzo.

Mušćet kaže da su članovi grupe Let 3 već sada pobjednici: “Prvo polufinale je pokazalo da osim predstavnice Švedske postoji samo još jedan izvođač vrijedan dugotrajne pažnje, a to je Let 3. Držim da su oni već sada napravili posao, da su već sada pobjednici bez obzira na plasman. Njihov nastup će dugo biti upamćen”.

Kad je riječ o tome jesu li gledatelji shvatili poruku pjesme, kaže: “Neki jesu shvatili. Ukrajinski novinari su oduševljeno skakali kad su oni imali svoj nastup. Ta snažna poruka koju ja nisam pročitao da je itko rekao, a to je – zaustavimo sve ratove, svatko je žrtva. Sad kako spojiti njihov nastup i tu poruku mira – Ljudi vjerojatno očekuju ćelave muškarce i žene u haljama koji će govoriti peace brothers – danas poruka mira izgleda upravo ovako kao što ju odašilje Let 3 koji je najbolji hrvatski bend, ja ne dvojim”.

“Nevjerojatno koliko su dali sebe i koliko su radili. Planski napravljen dobar posao. Marketing su odradili veliki. Koliko su ljudi u Liverpoolu zaluđeni njima, mislim da to govori dosta”, zaključuje Tomljanović.

