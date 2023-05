Glazbeni kritičar otkrio tko je najveća konkurencija Leta 3

Podijeli :

Sanjin Strukic / PIXSELL

Glazbeni kritičar Dubravko Jagatić i novinar Večernjeg lista Samir Milla analizirali su polufinale Eurosonga u N1 Newsroomu.

Nakon polufinalnog nastupa mnogi su komentirali pucanje Prljinog glasa tijekom izvedbe. Neki kažu da je od treme, ali Let 3 objašnjava da Prlja imalu upalu grla. Novinar Milla kaže: “Nema tremu čovjek koji 35 godina nastupa na pozornici. Znam da je to najveći nastup koji su dosad imali, ali on je nastupao pred 35.000 ljudi. Ne vjerujem da on ima tremu. Naravno da su se prehladili. Mislim da bismo mogli ponoviti uspjeh Konstrakte iz Srbije od lani zato što su Let 3 napravili najbolju priču od svih natjecatelja, možda i predstavnik Finske. najbitnije je imati nastup koji će se pamtiti na Eurosongu. Zato je lani pobijedila Ukrajina, a godinu prije Italija. Ono što su napravili Let 3 zadnjih mjeseci na mrežama i u medijima je prava mala škola kako reklamirati sebe i svoj projekt. Kad su počeli s tim svojim proizvodima, samo smo mi u Hrvatskoj znali, ali malo po malo danas svi pjevaju ŠČ i u Liverpoolu”.

Glazbeni menadžer: Let 3 nas sramote, jedna naša stara pjesma pomela bi sve

Glazbeni kritičar Jagatić kaže: “Toliko oduševljenje samom činjenicom da smo ušli u finale je kao da smo pobijedili. Ne ulazim u greške u nastupu, to je manje važno za priču o njima. Oni su iskoristili sve formule izvođača koji nastupa na Eurosongu. Mrle je iskoristio i političku situaciju, i modni detalj i cirkus i mreže i karakteristike i tekst pjesme. Oni su imali najkompletniju priču od svih izvođača. Kad pogledate, oni su zaista bili nazanimljviji jučer. 90% izvođača jučer su bili grozno dosadni”.

Smatra da je Švedska s Loreen definitivno favorit, ali nastup je bio “ništa posebno osim dugih noktiju”, dok kaže da je Irska izgledala “bizarno”.

Milla dodaje da ni on nije oduševljen sa Loreen. “Sinoć je pjesma bila dobra, ali ne bih stavio ruku u vatru da će ona pobijediti. Rekao bih da će Finac biti ispred nje. Preslušao sam i druge pjesme, Španjolska i Francuska imaju odlične pjesme”.

S druge strane, Jagatić kaže da Let 3 ima dobre šanse: “Ja mislim da ni Konstrakta nije bila veliki favorit lani, kao ni Maneskin koji je pobijedio. Let 3 ima velike šanse jer će mnogi vidjeti da je riječ o umjetnicima koji su toliko zabavni, ali višeslojni”.

Jeste li primijetili nešto za vrijeme nastupa irskog pjevača? Mreže bruje o tome

Milla dodaje: “Mrle je kazao da računa na glasove Poljaka i Ukrajinaca. Imali su nastup u Poljskoj gdje imaju najviše fanova. Možda i zbog toga ŠČ jer je to uobičajen glas u Ukrajini i u Poljskoj. Imaju veliku podršku u Italiji, Izraelu i Njemačkoj tako da mislim da smo upravo zahvaljujući njihovim glasovima ušli u finale“.

Jagatić nema svog favorita, osim što navija za Let 3. “Mislim da ćemo imati ogromno glasačko tijelo ljudi koji su čekali da na TV-u vide nekoga tko je potpuno lud. Oni su pomaknuli neke granice i to je ogromna šansa za gledateljstvo koje je vidjelo nešto užasno zabavno, da ne kažem potpuno ludo”.

Milla smatra da bi glasovi žirija mogli biti problem, dok ističe da bi nas publika mogla potjerati u gornju polovicu. Ističe i da bi srpski predstavnik mogao imati dobar uspjeh.

Prvi put će i obožavatelji Eurovizije iz svijeta moći glasati, a njihovi će glasati imati vrijednost od zajedničkih 12 bodova kao svaka zemlja Europe.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.