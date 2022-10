Podijeli:







Izvor: Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Matthew Perry priznao je, izgleda, u svojim memoarima "Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar", koji trebaju biti objavljeni 1. studenog, da je ogorčen na mnogima omiljenog glumca Keanua Reevesa.

Glumac iz popularne serije “Prijatelji” u novoj knjizi opisuje svoje borbe s ovisnošću o alkoholu i lijekovima protiv bolova, a u jednom dijelu svoje ispovijesti spominje i omiljeno holivudsko lice, glumca Keanua Reevesa.

Perry je Reevesa spominjao i ranije, kada je govorio o smrti Rivera Phoenixa, s kojim je glumio u filmu “Noć u životu Jimmyja Reardona” iz 1988. godine. Phoenix i Reeves bili su bliski prijatelji kada veliki talent Phoenix u dobi od 23 godine, 1993. umro od predoziranja. Perry u svojim memoarima spominje još jednog mladog glumca kojega su ovisnosti koštale života, Heatha Ledgera.

“Zašto su genijalci poput Rivera Phoenixa i Heatha Ledgera umrli, a Keanu Reeves još hoda među nama”, pita se, navodno, Perry u knjizi koja uskoro izlazi.

Kasnije u knjizi, Perry spominje i Chrisa Farleya, zvijezdu SNL-a, koji je također umro zbog predoziranja, a s kojim je glumio 1997. u filmu Christophera Guesta “Zamalo junaci”.

“Probio sam rupu u zidu svlačionice Jennifer Aniston kad sam saznao”, napisao je prije nego što je dodao: “Keanu Reeves hoda među nama.”

Nejasno je zašto Perry spominje baš Reevesa u svojoj ispovijesti, budući da njih dvojica nikada nisu radili zajedno, a nije poznato ni da ih vežu stvari iz privatnog života.

Zdravstveni problemi

U knjizi Perry otkriva i da je zamalo umro od prekomjerne upotrebe opioida 2018. godine. Glumac je objasnio kako je proveo tjedne boreći se za život nakon što mu je debelo crijevo puklo kao posljedica prekomjerne upotrebe droga. Perry je u to vrijeme javno priznao da je bio podvrgnut operaciji popravka gastrointestinalne perforacije. Prema izvješću, dva tjedna je bio u komi, pet mjeseci u bolnici i morao je devet mjeseci koristiti kolostomijsku vrećicu.

“Liječnici su mojoj obitelji rekli da imam 2 posto šanse za život”, rekao je Perry za People u nedavnom intervjuu. “Stavili su me na uređaj koji se zove ECMO, to je stroj koji diše i održava otkucaje srca. Skoro nitko to ne preživi”, rekao je tada.

Glumac kaže i da je sada čist, a podijelio je savjete koji su mu pomogli da ostavi poroke. “Moj terapeut je rekao: ‘Sljedeći put kada razmišljaš o uzimanju oksikontina, samo razmisli o tome da ćeš do kraja života imati vrećicu za kolostomiju’” prisjetio se Perry.

“Otvorio se mali prozor i ja sam se uvukao kroz njega i više ne želim oksikontin.”

Perryjevi memoari “Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing”, trebali bi biti objavljeni 1. studenog, prenosi NME.

