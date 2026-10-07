marc cucurella
Skuhao crveni karton Perišiću, a sad otkriva što se dogodilo na terenu: "Sve je potpuno jasno"
Španjolski lijevi bek Marc Cucurella (28) rekao je nakon pobjede od 2-1 nad Hrvatskom u Ligi nacija da je ta utakmica upozorenje njegovoj momčadi uoči nastavka natjecanja.
Oglas
“Očekivali smo agresivnost hrvatskih igrača jer su došli nakon teških utakmica. U prvom poluvremenu bilo nam je teško pratiti njihov ritam. Gubili smo lopte na način koji nam nije uobičajen”, rekao je o poluvremenu u kojem je Hrvatska imala vodstvo od 1-0 na Poljudu.
“Ali na kraju smo pokazali zašto smo najbolja momčad na svijetu”, dodao je u razgovoru za španjolsku televiziju TVE, prenosi SportKlub.
Cucurella je izborio isključenje Ivana Perišića u 80. minuti, nakon što je sudac hrvatskom igraču pokazao drugi žuti karton zbog saplitanja.
“Mislim da je crveni karton za Perišića jasan. Bilo je kontakta”, rekao je igrač Real Madrida.
Upitan o reakciji publike koja mu je nakon toga zviždala pri svakom dodiru s loptom, odgovorio je: “Oni brane svoju momčad. No, ja ću pamtiti sjajnu reakciju naše momčadi. Počeli smo pomalo uspavano, ali pokazali smo predanost i želju da preokrenemo utakmicu.”
Španjolska je došla do izjednačenja golom veznjaka Mikela Merina u 61. minuti.
“Presretni smo zbog njega. Izbornik uvijek govori da utakmice ponekad dobivaju oni koji uđu s klupe. Imamo 26 igrača velike kvalitete. Na kraju svi postajemo važni”, izjavio je Cucurella.
Merino, koji je ušao u igru na početku drugog poluvremena, zabio je pobjednički gol u 89. minuti.
“Ovo nam je danas poslužilo kao upozorenje. Morali smo puno patiti, ali na kraju je to bila još jedna dobivena utakmica, bila su to još tri osvojena boda”, zaključio je.
Španjolska je pobjedom izborila četvrtfinale Lige nacija, dva kola prije kraja odigravanja grupne faze natjecanja.
O daljnjim mogućnostima momčadi koja je ljetos osvojila Svjetsko prvenstvo, Cucurella je rekao: “Sve je moguće.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas